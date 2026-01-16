Pod kontrolą Aluronu! Beniaminek tym razem nie postraszył faworyta

Gospodarze rozpoczęli to spotkanie z animuszem i uzyskali minimalną przewagę (8:6). Zawiercianie wyrównali (11:11), a w środkowej części seta przejęli inicjatywę. Ważną rolę odegrała zagrywka, bo asami popisali się Mateusz Bieniek (13:15) i Kyle Ensing (14:18). Końcówka to popis Aarona Russella, który dwukrotnie zaskoczył rywali zagrywką, a po chwili zamknął seta atakiem z drugiej linii (18:25).

Zobacz także: Problemy zdrowotne rozgrywającego klubu PlusLigi! Pozyskano nowego siatkarza

W drugiej odsłonie Jurajscy Rycerze bardzo szybko zaczęli budować punktową zaliczkę. Nadal wiodącą rolę odgrywała zagrywka gości, w czym brylował Mateusz Bieniek - posłał dwa asy (5:8), a później dołożył dwa kolejne (11:19). Po błędzie gospodarzy różnica doszła do dziesięciu oczek (12:22), a w ostatniej akcji Bieniek skutecznie zaatakował ze środka (14:25).

Początek trzeciego seta to ciąg dalszy festiwalu Mateusza Bieńka w polu serwisowym - środkowy zawiercian dołożył trzy kolejne asy w jednym ustawieniu (4:10). Goście utrzymywali punktowy dystans i pewnie zmierzali po zwycięstwo. Nie wybiła ich z rytmu nawet długa przerwa przy stanie 14:18, spowodowana problemami z protokołem elektronicznym. Punktowy blok dał zawiercianom piłkę meczową (18:24), a spotkanie zamknął skutecznym atakiem Jakub Czerwiński (19:25).

InPost ChKS Chełm - Aluron CMC Warta Zawiercie 0:3 (18:25, 14:25, 19:25)

ChKS: Jakub Turski, Grzegorz Jacznik, Amirhossein Esfandiar, Rune Fasteland, Remigiusz Kapica, Tomasz Piotrowski – Kazuma Sonae (libero) oraz Paweł Rusin, Daniel Ostaszewski, Michał Witkoś, Jędrzej Goss, Łukasz Łapszyński. Trener: Krzysztof Andrzejewski.

Aluron: Jakub Czerwiński, Miłosz Zniszczoł, Miguel Tavares, Aaron Russell, Mateusz Bieniek, Kyle Ensing – Jakub Popiwczak (libero) oraz Jakub Nowosielski, Bartłomiej Bołądź, Adrian Markiewicz, Jędrzej Gruszczyński. Trener: Michał Winiarski.

WYNIKI MECZÓW I TABELA PLUSLIGI