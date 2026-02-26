Gdzie oglądać rewanżowe mecze Ligi Konferencji? - 26.02. Sprawdź plan transmisji!

Krystian NatońskiPiłka nożna

Przed nami rewanżowe mecze w ramach 1/16 finału Ligi Konferencji UEFA. W nich o awans do kolejnej rundy powalczą Lech Poznań i Jagiellonia Białystok. Gdzie obejrzeć? O której godzinie? Poniżej przedstawiamy plan transmisji czwartkowych spotkań.

Dwóch piłkarzy w akcji, jeden z nich prowadzi dzieci w strojach meczowych.
fot. Cyfrasport
Lech Poznań i Jagiellonia Białystok walczą o awans do 1/8 finału Ligi Konferencji

Poznanianie są w znacznie łatwiejszej sytuacji, ponieważ wygrali pierwsze starcie na wyjeździe z KuPS Kuopio 2:0. Wydaje się, że mistrzowie Polski powinni dopełnić formalności w rewanżu przed własną publicznością, ale w żaden sposób nie mogą zlekceważyć rywala.

 

Z kolei Jagiellonia postara się zmazać plamę po dotkliwej porażce u siebie z Fiorentiną aż 0:3. Zadanie, aby odrobić straty we Florencji jest karkołomne, ale lider PKO BP Ekstraklasy nie ma nic do stracenia.

 

Przypomnijmy, że w 1/8 finału jest już Raków Częstochowa, który uzyskał bezpośredni awans po fazie ligowej. Na tym etapie z rozgrywek odpadła Legia Warszawa.

Plan transmisji rewanżowych meczów 1/16 finału Ligi Konferencji UEFA:

Studio godz. 17:00 (Polsat Sport 1, Polsat Sport Premium 1)
Fiorentina - Jagiellonia godz. 18:35 (Polsat Sport 1, Polsat Sport Premium 1)
HNK Rijeka - Omonia godz. 18:35 (Polsat Sport Extra 4)
Lech Poznań - KuPS godz. 20:50 (Polsat Sport 1, Polsat Sport Premium 2)
Studio godz. 22:50 (Polsat Sport 1, Polsat Sport Premium 2)

 

Mecze dostępne również na platformie Polsat Box Go.

JAGIELLONIA BIAŁYSTOKLECH POZNAŃLIGA KONFERENCJIPIŁKA NOŻNA
