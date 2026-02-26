Poznanianie są w znacznie łatwiejszej sytuacji, ponieważ wygrali pierwsze starcie na wyjeździe z KuPS Kuopio 2:0. Wydaje się, że mistrzowie Polski powinni dopełnić formalności w rewanżu przed własną publicznością, ale w żaden sposób nie mogą zlekceważyć rywala.

Z kolei Jagiellonia postara się zmazać plamę po dotkliwej porażce u siebie z Fiorentiną aż 0:3. Zadanie, aby odrobić straty we Florencji jest karkołomne, ale lider PKO BP Ekstraklasy nie ma nic do stracenia.

Przypomnijmy, że w 1/8 finału jest już Raków Częstochowa, który uzyskał bezpośredni awans po fazie ligowej. Na tym etapie z rozgrywek odpadła Legia Warszawa.

Plan transmisji rewanżowych meczów 1/16 finału Ligi Konferencji UEFA:

Studio godz. 17:00 (Polsat Sport 1, Polsat Sport Premium 1)

Fiorentina - Jagiellonia godz. 18:35 (Polsat Sport 1, Polsat Sport Premium 1)

HNK Rijeka - Omonia godz. 18:35 (Polsat Sport Extra 4)

Lech Poznań - KuPS godz. 20:50 (Polsat Sport 1, Polsat Sport Premium 2)

Studio godz. 22:50 (Polsat Sport 1, Polsat Sport Premium 2)

Mecze dostępne również na platformie Polsat Box Go.

Polsat Sport