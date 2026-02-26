Polsat Sport Premium 2 pokaże wszystkie 22 wyścigi sezonu MotoGP

Startująca w Tajlandii tegoroczna edycja MotoGP to zwiastun nadchodzącej nowej ery mistrzostw świata. W tym sezonie motocykle po raz ostatni wyposażone będą w niezwykle rozbudowane elementy aerodynamiczne i urządzenia regulujące wysokość zawieszenia. Rok 2026 to także pożegnanie z dotychczasowym dostawcą opon oraz z silnikami o pojemności 1000 cm3. Na oczach kibiców rozegra się również prawdziwa rewolucja personalna!

MotoGP 2026, czyli walka o punkty, podia, trofea i kontrakty

W 2026 roku w najbardziej prestiżowej serii Motocyklowych Mistrzostw Świata, czyli w MotoGP, startuje 22 kierowców i choć nie brakuje debiutantów, to zdecydowana większość zawodników zna już smak rywalizacji w elicie. Jednak u progu nowego sezonu zaledwie kilku obecnych w stawce jeźdźców ma kontrakty obowiązujące w tym i przyszłym roku. Kibice mogą więc spodziewać się kapitalnego widowiska w każdym wyścigu, bowiem zdecydowana większość kierowców walczyć będzie na torze nie tylko o punkty, podia i trofea, ale także własną sportową przyszłość. W tak widowiskowej i nieprzewidywalnej serii wyścigowej to dodatkowy zastrzyk emocji, zwłaszcza że średni wiek zawodników w tym roku będzie nieco niższy względem poprzedniego sezonu i wyniesie 28 lat. Obecna stawka kierowców oferuje więc udane połączenie rutyny z młodością, a wielu zawodników którzy w ostatnich latach definiowali MotoGP czuje już na plecach oddech młodszej konkurencji gotowej, by zająć ich miejsce.

Polsat Sport Premium 2 pokaże wszystkie 22 wyścigi MotoGP na 5 kontynentach

Wszystkie 22 wyścigi tegorocznego sezonu Motocyklowych Mistrzostw Świata pokaże kanał Polsat Sport Premium 2. Przy mikrofonach komentatorskich pracować będzie uwielbiany przez kibiców duet, tworzony przez Grzegorza Jędrzejewskiego i Adama Badziaka. Transmisje tradycyjnie obejmą sesje treningowe, sprinterskie, rozgrzewkowe i wyścigowe. Na kibiców, jak zwykle czekają młodzieżowe serie Moto3 oraz Moto2 i ta najbardziej prestiżowa, a więc MotoGP. Na oczach fanów dojrzewać będą więc przyszłe talenty, które w kolejnych latach spróbują dorównać wyczynom Marca Marqueza, Francesco Bagnai, Joana Mira, Fabio Quartararo czy Jorge Martina, którzy w ostatnich kilku sezonach sięgali po koronę królewskiej dywizji wyścigów motocyklowych. Szanse poszczególnych zawodników i zespołów w tym sezonie szeroko omawia Grzegorz Jędrzejewski w swoim artykule na Polsatsport.pl.

Kanały sportowe Polsatu oglądać można także w streamingu internetowym na platformie Polsat Box Go. Szczegółowy plan transmisji dostępny jest w portalu Polsatsport.pl. Z ofertą publicznego odtwarzania dla obiektów HoReCa można zapoznać się pod adresem www.publiczneodtwarzanie.pl

Informacja Prasowa