Pogoń plasuje się na 13. pozycji w tabeli Betclic 1. Ligi. W minionej serii gier siedlczanie podzielili się punktami z Polonią Bytom (1:1).

W znacznie trudniejszym położeniu znajduje się Górnik. Ekipa z Łęcznej okupuje dopiero 16. lokatę w ligowym zestawieniu i jest w strefie spadkowej. Ich bilans z trzech ostatnich spotkań jest bardzo zróżnicowany, ponieważ zanotowali jedną wygraną (1:0 z GKS-em Tychy), remis (1:1 ze Stalą Mielec) oraz musieli uznać wyższość Puszczy Niepołomice (1:2).

ZOBACZ TAKŻE: To koniec! Człowiek Laporty przemówił ws. przyszłości Lewandowskiego

Poprzednie starcie tych drużyn zakończyło się wynikiem 1:1.

Relacja live i wynik na żywo meczu Pogoń Siedlce - Górnik Łęczna na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 18:00.

ŁO, Polsat Sport