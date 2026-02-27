Olbrzymia inwestycja w Warszawie. Na to czekało wielu kibiców. Krok w stronę igrzysk?

– Potrzebujemy lodowisk całorocznych o wymiarach 60 na 30 metrów, dzięki czemu będziemy mogli rozwijać hokeja, szkolić shorttrackowców, czy łyżwiarzy szybkich. To jest bardzo potrzebne i bardzo się cieszę, że Warszawa taką inwestycję zrealizuje. Inwestycji w lodowiska potrzeba nam w całej Polsce, ale też bardzo potrzeba nam takich lodowisk w Warszawie – powiedział minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki, wręczając prezydentowi Warszawy Rafałowi Trzaskowskiemu decyzję o dofinansowaniu budowy lodowiska.

Nowa inwestycja z taflą o wymiarach 60 m × 30 m powstanie na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w dzielnicy Bemowo. Ministerialne dofinansowanie zostanie przeznaczone na budowę krytego lodowiska z funkcją skateparku, wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym i technicznym, zakup agregatu chłodniczego, pojazdu do szlifowania lodu, ostrzałki i suszarki do łyżew, wyposażenia sportowego (łyżwy, osprzęt do nauki jazdy) oraz wykonanie zagospodarowania terenu.

– Jeśli chcemy mieć w przyszłości medalistów zimowych igrzysk olimpijskich, młodzież i dzieciaki, które będą świetnie jeździć na łyżwach, to potrzebujemy odpowiedniego programu infrastrukturalnego. Jestem dumny, że w Ministerstwie Sportu i Turystyki od dwóch lat realizujemy specjalny program budowy lodowisk, dzięki czemu w całym kraju za kwotę ponad 211 mln zł zostaną zrealizowane 94 tego typu inwestycje – mówił minister.

ZOBACZ TAKŻE: Ruszają MŚJ w łyżwiarstwie szybkim. Polacy chcą kolejnych medali w Inzell

– W Warszawie stawiamy na infrastrukturę sportową: remontujemy nasze stadiony np. Hutnika czy Skrę. Przygotowujemy się również do nowych inwestycji w centrum sportu młodzieżowego w Ośrodku Polonia czy modernizacji kompleksu basenów na Namysłowskiej. Żebyśmy mogli jednak przejść do naszych dalekosiężnych planów i przygotowywać się, aby Warszawa i Polska mogły być gospodarzami igrzysk olimpijskich, to trzeba dbać o sport powszechny. A planowana na Bemowie inwestycja, która łącznie będzie kosztować 20 milionów złotych, do tego się przyczyni – podkreślił Rafał Trzaskowski prezydent Warszawy.

W kontekście sportów zimowych, prezydent przypomniał również, że dzięki ponad 70 mln zł wsparcia z MSiT na terenie Ośrodka Stegny powstaje nowy tor łyżwiarski.

Program budowy lodowisk realizowany jest od 2024 roku. W jego pierwszej edycji przyznano dofinansowanie dla 48 zadań na łączną kwotę ponad 95 mln zł. W drugiej edycji dofinansowanie w łącznej wysokości przekraczającej 115,9 mln zł otrzymało 46 inwestycji. Łącznie to 94 inwestycje w całej Polsce, na które przyznano dofinansowanie w wysokości około 211 mln zł.

KN, Informacja prasowa