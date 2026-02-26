Sellier o mało nie straciła oka. Pokazała coś, co wywołuje dreszcze!
Kamila Sellier do końca życia zapamięta wydarzenia z zimowych igrzysk olimpijskich w Mediolanie. Polska łyżwiarka doświadczyła koszmarnego wypadku, podczas którego o mało nie straciła oka. Teraz w mediach społecznościowych udostępniła nagranie, które daje wiele do myślenia, a z pewnością wywołuje dreszcze!
Do wypadku doszło podczas wyścigu na 1500 metrów w ćwierćfinale short tracku. Sellier została ostro potraktowana przez Kristen Santos-Griswold, która za faul została zdyskwalifikowana. Niestety, Polka upadając została trafiona ostrzem łyżwy przez Amerykankę. Konieczna była operacja kości policzkowej.
Łyżwiarka przez kilka dni przebywała w szpitalu, ale na szczęście opuściła już placówkę i dalszy proces rehabilitacji będzie przechodzić w domu.
O tym, jak blisko było tragedii Sellier dała wyraźnie do zrozumienia w mediach społecznościowych. Udostępniła bowiem krótkie nagranie, na którym widać pęknięte gogle w okolicy lewego oka.
"The okulary prawdopodobnie uratowały mi oko" - napisała Sellier w opisie do nagrania.
W poniedziałek Polka została wypisana ze szpitala i mogła wrócić do kraju. Okazuje się jednak, że niebawem będzie musiała wrócić do Italii na konsultację lekarską w Mediolanie.