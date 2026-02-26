Sellier o mało nie straciła oka. Pokazała coś, co wywołuje dreszcze!

Kamila Sellier do końca życia zapamięta wydarzenia z zimowych igrzysk olimpijskich w Mediolanie. Polska łyżwiarka doświadczyła koszmarnego wypadku, podczas którego o mało nie straciła oka. Teraz w mediach społecznościowych udostępniła nagranie, które daje wiele do myślenia, a z pewnością wywołuje dreszcze!

Dwie łyżwiarki short track upadły na lodowisko podczas zawodów. Jedna z nich, Selina Sellier, ma na sobie biało-czerwony strój, a druga, Kristen Santos-Griswold, strój w barwach USA. W prawym górnym rogu widoczne są pęknięte gogle Seliny Sellier.
Pęknięte gogle uratowały oko Kamily Sellier po wypadku na lodzie

Do wypadku doszło podczas wyścigu na 1500 metrów w ćwierćfinale short tracku. Sellier została ostro potraktowana przez Kristen Santos-Griswold, która za faul została zdyskwalifikowana. Niestety, Polka upadając została trafiona ostrzem łyżwy przez Amerykankę. Konieczna była operacja kości policzkowej.

 

Łyżwiarka przez kilka dni przebywała w szpitalu, ale na szczęście opuściła już placówkę i dalszy proces rehabilitacji będzie przechodzić w domu.

 

O tym, jak blisko było tragedii Sellier dała wyraźnie do zrozumienia w mediach społecznościowych. Udostępniła bowiem krótkie nagranie, na którym widać pęknięte gogle w okolicy lewego oka.

 

"The okulary prawdopodobnie uratowały mi oko" - napisała Sellier w opisie do nagrania.

 

W poniedziałek Polka została wypisana ze szpitala i mogła wrócić do kraju. Okazuje się jednak, że niebawem będzie musiała wrócić do Italii na konsultację lekarską w Mediolanie.

