Orlen Superliga: Orlen Wisła Płock - Industria Kielce. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Industria Kielce prezentuje się w ostatnich tygodniach doskonale. Nie dość, że jest niepokonana od czternastu spotkań, to jest również liderem tabeli Orlen Superligi.

W czwartek praktycznie zagwarantowała sobie również awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów. Teraz rywalem zawodników Tałanta Dujszebajewa będzie Orlen Wisła Płock.

- Chcemy wygrać i spróbować pięciobramkową stratę z pierwszego meczu - powiedział PAP rozgrywający Industrii Michał Olejniczak. W październiku w Kielcach zespół z Płocka wygrał 32:27.

Tym razem Industria będzie musiała radzić sobie bez kontuzjowanego Alexa Dujshebaeva. Mimo to zrobi wszystko, by wygrać.

- Każdy mecz pomiędzy tymi drużynami jest inny i każde spotkanie pisze inną historię. Fakt jest jeden. Ten mecz na pewno przyniesie dużo, dużo emocji - powiedział drugi trener kieleckiej drużyny Krzysztof Lijewski.

Orlen Wisła Płock również jest w świetnej formie. Choć w ostatnim starciu w Lidze Mistrzów zremisowała z SC Magdeburg, to wcześniej zanotowała osiem wygranych z rzędu.

Transmisja meczu Orlen Wisła Płock - Industria Kielce w Polsacie Sport 1 oraz na platformie Polsat Box Go. Początek w niedzielę 1 marca o godzinie 12:30.

HP, PAP