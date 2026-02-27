To z tym rywalem chce zagrać Frederiksen. Podał powód
Piłkarze Lecha bez kłopotów zameldowali się w 1/8 finału Ligi Konferencji po skromnym 1:0 z fińskim KuPS Kuopio. - Powinniśmy wygrać wyżej, ale cieszę się z piątego zwycięstwa z rzędu we wszystkich rozgrywkach – zaznaczył trener Niels Frederiksen.
Mistrzowie Polski, mimo zwycięstwa, swoją postawą rozczarowali. Frederiksen nie ukrywał, że wygrana mogłaby być bardziej okazała, ale też nie miał większych pretensji do swoich podopiecznych.
- Stworzyliśmy sporo sytuacji, powinniśmy zdobyć więcej goli. Z drugiej strony zanotowaliśmy piąte zwycięstwo z rzędu, jeśli spojrzymy na wszystkie rozgrywki. Do tego straciliśmy w tych meczach tylko jednego gola. Powinniśmy wygrać wyżej, ale z drugiej strony w pełni kontrolowaliśmy przebieg gry. Nie do końca podobała mi się nasza postawa w obronie po tym, jak strzeliliśmy gola. Graliśmy trochę niedbale, byliśmy zbyt zrelaksowani, co prawdopodobnie wynikało z tego, że kwestia awansu była już przesądzona – skomentował Duńczyk.
Opiekun poznańskiego zespołu przyznał, że stan boiska też w pewnym stopniu wpływa na poczynania jego piłkarzy.
- Niestety, boiska, nie tylko nasze, ale w całym kraju, nie są w najlepszym stanie. To oczywiście związane jest z pogodą, jaką mieliśmy jeszcze niedawno. Trudno się na gra na takich murawach, one są bardzo miękkie. Liczę, że gdzieś za miesiąc ta sytuacji zacznie się zmieniać - dodał.
Trener mistrza Finlandii Miika Nuutinen przyznał, że był to bardzo trudny mecz dla jego zespołu. Jak dodał, mimo porażki 0:1 kilku jego zawodników rozegrało najlepsze spotkanie w barwach KuPS.
- Gratuluję Lechowi awansu. Myślę, że stawiliśmy w rewanżu duży opór. To był ciężki dla nas mecz, źle się zaczął, bo już na samym początku jeden z naszych piłkarzy doznał kontuzji. Nie jestem jakoś mocno rozczarowany, raczej dumny z moich zawodników. Wielu z nich dopiero do nas przyszło i to było dla nich duże doświadczenie. Walczyliśmy do końca i szukaliśmy bramki. W Lechu natomiast dużą różnicę zrobili rezerwowi, ich wejście na boisko dodało drużynie energii – skomentował.
W piątek po południu "Kolejorz" pozna kolejnego przeciwnika – w 1/8 finału zmierzy się z Rayo Vallecano albo Szachtarem Donieck. Frederiksenowi bliżej jest do ukraińskiej drużyny, która mecze w roli gospodarza rozgrywa w Krakowie.
- Uważam, że mamy szansę powalczyć z każdym z tych rywali. Z Rayo graliśmy na wyjeździe i powinniśmy co najmniej zremisować (Lech przegrał w fazie ligowej 2:3). W najbliższym czasie czeka nas sporo meczów i z tego względu wolałbym uniknąć dalekich podróży, dlatego wolałbym zmierzyć się z Szachtarem - podsumował.