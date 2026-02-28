32:32! Niezwykłe starcie liderów w meczu PlusLigi

Bogdanka LUK Lublin wygrała z Cuprum Stilonem Gorzów 3:2, a jak zacięte było to starcie bardzo dobrze pokazują wyniki poszczególnych setów - (30:28, 23:25, 28:30, 25:23, 15:11). Wilfredo Leon (Bogdanka) i Chizoba Neves Atu (Stilon) zdobyli po 32 punkty. Jak wyglądały ich najlepsze akcje w tym meczu? Zobacz w materiałach wideo.

Wilfredo Leon (25/46 = 54% skuteczności w ataku + 6 asów + 1 blok; 41% pozytywnego przyjęcia, zagrał na +22) - otrzymał nagrodę MVP.

Chizoba Neves (26/44 = 59% skuteczności w ataku + 4 asy + 2 bloki; zagrał na +21).

RM, Polsat Sport