32:32! Niezwykłe starcie liderów w meczu PlusLigi

Siatkówka

W spotkaniu 24. kolejki PlusLigi Bogdanka LUK Lublin pokonała Cuprum Stilon Gorzów 3:2. Bardzo dobre zawody rozegrali liderzy obu zespołów - Wilfredo Leon i Chizoba Neves Atu zdobyli po 32 punkty. Najlepsze akcje obu siatkarzy w materiałach wideo.

Dwie drużyny siatkarskie stoją na boisku hali sportowej przed meczem, podczas gdy widownia siedzi na trybunach.
fot. Polsat Sport
Wilfredo Leon i Chizoba Neves Atu zdobyli po 32 punkty w meczu Bogdanka LUK Lublin – Cuprum Stilon Gorzów. Siatkówka - PlusLiga.

Bogdanka LUK Lublin wygrała z Cuprum Stilonem Gorzów 3:2, a jak zacięte było to starcie bardzo dobrze pokazują wyniki poszczególnych setów - (30:28, 23:25, 28:30, 25:23, 15:11). Wilfredo Leon (Bogdanka) i Chizoba Neves Atu (Stilon) zdobyli po 32 punkty. Jak wyglądały ich najlepsze akcje w tym meczu? Zobacz w materiałach wideo.

 

Wilfredo Leon (25/46 = 54% skuteczności w ataku + 6 asów + 1 blok; 41% pozytywnego przyjęcia, zagrał na +22) - otrzymał nagrodę MVP.

 

Chizoba Neves (26/44 = 59% skuteczności w ataku + 4 asy + 2 bloki; zagrał na +21).

 

RM, Polsat Sport
BOGDANKA LUK LUBLINCHIZOBA NEVESCUPRUM STILON GORZÓWNAJLEPSZE AKCJE WILFREDO LEONAPLUSLIGASIATKÓWKAWILFREDO LEON
