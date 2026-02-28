Emocjonujące siatkarskie starcie w Lublinie! Tie-break rozstrzygnął mecz Bogdanki z Cuprum

Siatkarze Bogdanki wypracowali sobie zaliczkę w premierowej odsłonie (10:7). Goście wyrównali (15:15), ale lublinianie odbudowali przewagę i w końcówce prowadzili 24:21. Gorzowianie znów zerwali się do walki i po asie Chizoby Nevesa doprowadzili do rywalizacji na przewagi. Przyniosła ona sporo emocji, obie ekipy miały swoje szanse, w końcu to jednak ekipa z Lublina wygrała 30:28, kończąc seta punktowym blokiem.

Zobacz także: Runda play-off Ligi Mistrzów siatkarzy. Transmisje TV i stream online. Gdzie oglądać mecze?

Drugą partię również udanie rozpoczęli gospodarze (8:5). Siatkarze z Gorzowa znów odrobili straty, wygrywając serię akcji od stanu 13:10 do 13:14. Gra się wyrównała i losy seta rozstrzygały akcje od stanu 20:20, w których skuteczniejsi byli goście. Chizoba Neves asem serwisowym wywalczył piłkę setową (21:24), lublinianie obronili się w dwóch akcjach, ale brazylijski atakujący wywalczył brakujący punkt, obijając blok rywali (23:25). Gospodarzy pogrążyły w tym secie błędy własne, których popełnili o sześć więcej od gorzowian.

Set numer trzy od początku toczył się przy przewadze zespołu z Gorzowa (5:9). Tym razem to siatkarze Bogdanki musieli gonić wynik. Wyrównali (14:14), ale przyjezdni znów odskoczyli przy zagrywkach Chizoby Nevesa (14:17). W końcówce lublinianie byli w kontakcie z rywalami. Po ataku Kamila Kwasowskiego przyjezdni mieli piłkę setową przy stanie 22:24. Bogdanka odpowiedziała trzema wygranymi akcjami (25:24), ale w grze na przewagi górą była ekipa z Gorzowa. Gospodarze popełnili dwa błędy w ostatnich akcjach (28:30).

Zaciętej walki nie brakowało również w kolejnej odsłonie (8:8, 16:16). W końcówce dwoma asami serwisowymi popisał się Wilfredo Leon i gospodarze odskoczyli na cztery oczka (21:17). Później Fynnian McCarthy wywalczył piłkę setową (24:19), ale emocji w końcówce znów nie brakowało emocji. Goście obronili się w czterech akcjach, asa posłał Chizoba Neves, ale przestrzelona zagrywka ustaliła wynik na 25:23.

Zacięte starcie zostało więc zwieńczone tie-breakiem. Gospodarze uzyskali trzy oczka zaliczki przed zmianą stron (8:5). Tym razem siatkarze Bogdanki utrzymywali przewagę i bez większych problemów dowieźli korzystny wynik do końca. Mateusz Malinowski wywalczył piłkę meczową (14:10), a w ostatniej akcji swój 32. punkt w tym meczu wywalczył Wilfredo Leon (15:11).



Skrót meczu Bogdanka - Stilon:





Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Najwięcej punktów: Wilfredo Leon (32), Hilir Henno (17), Aleks Grozdanov (14) – Bogdanka; Chizoba Neves (32), Kamil Kwasowski (16) – Stilon. Gospodarze zdobyli więcej punktów zagrywką (9-7), a goście blokiem (9-13); sporo błędów własnych (42- Bogdanka, 31 - Cuprum). MVP: Wilfredo Leon (25/46 = 54% skuteczności w ataku + 6 asów + 1 blok; 41% pozytywnego przyjęcia, zagrał na +22).

Bogdanka LUK Lublin – Cuprum Stilon Gorzów 3:2 (30:28, 23:25, 28:30, 25:23, 15:11)

Bogdanka: Fynnian McCarthy, Hilir Henno, Wilfredo Leon, Aleks Grozdanov, Marcin Komenda, Kewin Sasak – Thales Hoss (libero) oraz Mateusz Malinowski, Jackson Young, Maciej Zając, Jakub Wachnik. Trener: Stephane Antiga.

Stilon: Kamil Kwasowski, Patryk Niemiec, Thiago Veloso, Mathis Henno, Krzysztof Rejno, Chizoba Neves – Szymon Gregorowicz (libero) oraz Daniel Gąsior, Marcin Kania, Hubert Węgrzyn. Trener: Hubert Henno.

WYNIKI MECZÓW I TABELA PLUSLIGI