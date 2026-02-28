PlusLiga. Wyniki i skróty meczów 24. kolejki (WIDEO)

Dwudziestą czwartą kolejkę rozpoczęło spotkanie JSW Jastrzębski Węgiel - Barkom Każany Lwów. Pogrążeni w problemach jastrzębianie przegrali z walczącą o utrzymanie drużyną ze Lwowa 1:3.

Cztery kolejne mecze rozegrano w sobotę. Aluron CMC Warta Zawiercie pokonała Indykpol AZS Olsztyn 3:1. ZAKSA Kędzierzyn-Koźle przegrała z PGE Projektem Warszawa 2:3. Walczący o utrzymanie Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa uległ Asseco Resovii 1:3. Emocji nie brakowało również w konfrontacji Bogdanka LUK Lublin - Cuprum Stilon Gorzów, wygranym przez gospodarzy 3:2. Liderzy obu ekip - Wilfredo Leon i Chizoba Neves zdobyli po 32 punkty.

W sezonie 2025/2026 w PlusLidze rywalizuje czternaście zespołów, które w fazie zasadniczej rozegrają dwie rundy (mecz i rewanż) systemem "każdy z każdym". Osiem czołowych ekip w tabeli wywalczy awans do fazy play-off.

Transmisje meczów PlusLigi na sportowych antenach Polsatu i na Polsat Box Go.

Wyniki meczów 24. kolejki PlusLigi:

2026-02-26: JSW Jastrzębski Węgiel – Barkom Każany Lwów 1:3 (25:18, 21:25, 18:25, 23:25)

2026-02-28: Aluron CMC Warta Zawiercie – Indykpol AZS Olsztyn 3:1 (24:26, 25:12, 25:22, 25:23)

2026-02-28: ZAKSA Kędzierzyn-Koźle – PGE Projekt Warszawa 2:3 (18:25, 25:20, 25:20, 25:27, 10:15)

2026-02-28: Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa – Asseco Resovia Rzeszów 1:3 (21:25, 25:22, 20:25, 31:33)

2026-02-28: Bogdanka LUK Lublin – Cuprum Stilon Gorzów 3:2 (30:28, 23:25, 28:30, 25:23, 15:11)

2026-03-01: PGE GiEK Skra Bełchatów – Energa Trefl Gdańsk (niedziela, godzina 14.45; transmisja – Polsat Sport 1)

2026-03-02: InPost ChKS Chełm – Ślepsk Malow Suwałki (poniedziałek, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport 1).

RM, Polsat Sport