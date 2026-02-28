PlusLiga. Wyniki i skróty meczów 24. kolejki (WIDEO)
W dwudziestej czwartej serii gier w PlusLidze nie brakowało emocji. Kto wygrał swoje spotkania? Sprawdź wyniki i zobacz skróty meczów 24. kolejki PlusLigi.
JSW Jastrzębski Węgiel - Barkom-Każany Lwów. Skrót meczu
Aluron CMC Warta Zawiercie - Indykpol AZS Olsztyn. Skrót meczu
ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - PGE Projekt Warszawa. Skrót meczu
Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa - Asseco Resovia Rzeszów. Skrót meczu
Bogdanka LUK Lublin - Cuprum Stilon Gorzów. Skrót meczu
Dwudziestą czwartą kolejkę rozpoczęło spotkanie JSW Jastrzębski Węgiel - Barkom Każany Lwów. Pogrążeni w problemach jastrzębianie przegrali z walczącą o utrzymanie drużyną ze Lwowa 1:3.
Cztery kolejne mecze rozegrano w sobotę. Aluron CMC Warta Zawiercie pokonała Indykpol AZS Olsztyn 3:1. ZAKSA Kędzierzyn-Koźle przegrała z PGE Projektem Warszawa 2:3. Walczący o utrzymanie Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa uległ Asseco Resovii 1:3. Emocji nie brakowało również w konfrontacji Bogdanka LUK Lublin - Cuprum Stilon Gorzów, wygranym przez gospodarzy 3:2. Liderzy obu ekip - Wilfredo Leon i Chizoba Neves zdobyli po 32 punkty.
W sezonie 2025/2026 w PlusLidze rywalizuje czternaście zespołów, które w fazie zasadniczej rozegrają dwie rundy (mecz i rewanż) systemem "każdy z każdym". Osiem czołowych ekip w tabeli wywalczy awans do fazy play-off.
Transmisje meczów PlusLigi na sportowych antenach Polsatu i na Polsat Box Go.
Wyniki meczów 24. kolejki PlusLigi:
2026-02-26: JSW Jastrzębski Węgiel – Barkom Każany Lwów 1:3 (25:18, 21:25, 18:25, 23:25)
2026-02-28: Aluron CMC Warta Zawiercie – Indykpol AZS Olsztyn 3:1 (24:26, 25:12, 25:22, 25:23)
2026-02-28: ZAKSA Kędzierzyn-Koźle – PGE Projekt Warszawa 2:3 (18:25, 25:20, 25:20, 25:27, 10:15)
2026-02-28: Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa – Asseco Resovia Rzeszów 1:3 (21:25, 25:22, 20:25, 31:33)
2026-02-28: Bogdanka LUK Lublin – Cuprum Stilon Gorzów 3:2 (30:28, 23:25, 28:30, 25:23, 15:11)
2026-03-01: PGE GiEK Skra Bełchatów – Energa Trefl Gdańsk (niedziela, godzina 14.45; transmisja – Polsat Sport 1)
2026-03-02: InPost ChKS Chełm – Ślepsk Malow Suwałki (poniedziałek, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport 1).