Miłe złego początki AZS-u. Warta lepsza w hicie PlusLigi
W szlagierowo zapowiadającym się sobotnim spotkaniu 24. kolejki PlusLigi pomiędzy Aluron CMC Wartą Zawiercie a Indykpol AZS-em Olsztyn, lepsi okazali się gospodarze, którzy wygrali 3:1. Goście zaczęli od mocnego uderzenia, ale potem było już tylko gorzej.
Seweryn Lipiński: Poza drugim setem podjęliśmy tutaj walkę i jesteśmy w miarę zadowoleni z gry
Bartłomiej Bołądź: Najważniejsze są zwycięstwa, bo wiemy, jak wygląda tabela
Zawiercianie to lider PlusLigi i zarazem główny faworyt do wygrania rundy zasadniczej. Podopieczni Michała Winiarskiego czują jednak oddech Bogdanki LUK Lublin, więc nie mogą sobie pozwolić na porażki.
Z kolei AZS to rewelacja rozgrywek i zespół, który ma chrapkę sprawić niespodziankę i powalczyć o medale. Zapowiadało się zatem wyrównane starcie.
Pierwszy set był faktycznie bardzo wyrównany, o czym świadczy gra na przewagi i wygrana przyjezdnych 26:24. W dalszej fazie rywalizacji przeważali jednak "Jurajscy Rycerze". Drugi set to absolutna dominacja miejscowych, o czym świadczy rezultat 25:12.
Dwie kolejne partie były bardziej zacięte, ale za każdym razem końcówki należały do wicemistrzów Polski. Najpierw wygrana 25:22, a potem 25:23 pozwoliły ekipie Winiarskiego wygrać 3:1 i umocnić się na fotelu lidera PlusLigi.
MVP spotkania został wybrany Bartłomiej Bołądź.
Aluron CMC Warta Zawiercie - Indykpol AZS Olsztyn 3:1 (24:26, 25:12, 25:22, 25:23)
Aluron CMC Warta Zawiercie: Mateusz Bieniek, Bartłomiej Bołądź, Jurij Gladyr, Bartosz Kwolek, Aaron Russell, Miguel Tavares Rodrigues - Jakub Popiwczak (libero) - Jakub Czerwiński, Kyle Ensing, Jakub Nowosielski
Indykpol AZS Olsztyn: Paweł Cieślik, Jan Hadrava, Paweł Halaba, Moritz Karlitzek, Seweryn Lipiński, Johannes Tille - Jakub Ciunajtis (libero) - Karol Borkowski, Mateusz Janikowski, Łukasz Kozub, Jakub Majchrzak, Arthur Szwarc