Miłe złego początki AZS-u. Warta lepsza w hicie PlusLigi

Krystian NatońskiSiatkówka

W szlagierowo zapowiadającym się sobotnim spotkaniu 24. kolejki PlusLigi pomiędzy Aluron CMC Wartą Zawiercie a Indykpol AZS-em Olsztyn, lepsi okazali się gospodarze, którzy wygrali 3:1. Goście zaczęli od mocnego uderzenia, ale potem było już tylko gorzej.

Sześciu siatkarzy w żółtych i czerwonych strojach sportowych stoi w uścisku, celebrując zwycięstwo. Dwóch zawodników w żółtych koszulkach z numerami 20 i 9 jest w centrum, podczas gdy inni w żółtych i czerwonych koszulkach tworzą wokół nich krąg.
fot. PAP
Siatkarze z Zawiercia wygrali w starciu z AZS-em Olsztyn

Zawiercianie to lider PlusLigi i zarazem główny faworyt do wygrania rundy zasadniczej. Podopieczni Michała Winiarskiego czują jednak oddech Bogdanki LUK Lublin, więc nie mogą sobie pozwolić na porażki.

 

Z kolei AZS to rewelacja rozgrywek i zespół, który ma chrapkę sprawić niespodziankę i powalczyć o medale. Zapowiadało się zatem wyrównane starcie.

 

Pierwszy set był faktycznie bardzo wyrównany, o czym świadczy gra na przewagi i wygrana przyjezdnych 26:24. W dalszej fazie rywalizacji przeważali jednak "Jurajscy Rycerze". Drugi set to absolutna dominacja miejscowych, o czym świadczy rezultat 25:12.

 

Dwie kolejne partie były bardziej zacięte, ale za każdym razem końcówki należały do wicemistrzów Polski. Najpierw wygrana 25:22, a potem 25:23 pozwoliły ekipie Winiarskiego wygrać 3:1 i umocnić się na fotelu lidera PlusLigi.

 

MVP spotkania został wybrany Bartłomiej Bołądź.

 

 

Aluron CMC Warta Zawiercie - Indykpol AZS Olsztyn 3:1 (24:26, 25:12, 25:22, 25:23)

 

Aluron CMC Warta Zawiercie: Mateusz Bieniek, Bartłomiej Bołądź, Jurij Gladyr, Bartosz Kwolek, Aaron Russell, Miguel Tavares Rodrigues - Jakub Popiwczak (libero) - Jakub Czerwiński, Kyle Ensing, Jakub Nowosielski

 

Indykpol AZS Olsztyn: Paweł Cieślik, Jan Hadrava, Paweł Halaba, Moritz Karlitzek, Seweryn Lipiński, Johannes Tille - Jakub Ciunajtis (libero) - Karol Borkowski, Mateusz Janikowski, Łukasz Kozub, Jakub Majchrzak, Arthur Szwarc

ALURON CMC WARTA ZAWIERCIEINDYKPOL AZS OLSZTYNPLUSLIGASIATKÓWKA
