Siatkarskich kibiców czeka prawdziwa gratka, bowiem w sobotę 28 lutego będą mogli obejrzeć aż cztery spotkania PlusLigi. Na początek zmagań na boisko wyjdą zawodnicy Aluron CMC Warty Zawiercie i Indykpolu AZS Olsztyn. Obie ekipy zachwycają swoją dyspozycją w tym sezonie, ale tym razem zwycięzca może być tylko jeden. Ten mecz rozpocznie się już o 12:30.

W kolejnym spotkaniu czeka nas rywalizacja, która od kilku lat budzi spore emocje wśród kibiców i obfituje w zwroty akcji. Mowa o starciu ZAKSY Kędzierzyn-Koźle i PGE Projektu Warszawa. Kędzierzynianie muszą powalczyć o dalszą rywalizację w play-offach, z kolei stołeczny zespół szuka formy pod wodzą nowych szkoleniowców - Kamila Nalepki i Bartosza Kaczmarka. To spotkanie rozpocznie się o 14:45.

W dalszej część dnia obejrzymy walkę o utrzymanie w wykonaniu siatkarzy z Częstochowy. Luciano De Cecco i spółka wciąż muszą drżeć o swój byt w PlusLidze, a w tej kolejce trafią na wymagającego rywala z Rzeszowa. Spotkanie Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa - Asseco Resovia rozpocznie się o godz. 17:30.

Jako ostatni na parkiet wyjdą zawodnicy Bogdanki LUK Lublin i Cuprum Stilonu Gorzów. Podopieczni trenera Stephana Antigi świetnie radzą sobie na obu frontach - krajowym i europejskim, z kolei ekipa z Gorzowa nadal walczy o utrzymanie. Ostatnia wygrana w Warszawie zdecydowanie poprawiła sytuację punktową drużyny trenera Henno, ale nadal jest ona daleka od ideału. Ten mecz odbędzie się o godz. 20:00.

Wszystkie spotkania poprzedzi Magazyn #7Strefa, w którym eksperci przeanalizują z zaproszonymi gośćmi zbliżające się spotkania. Start już o godz. 11:00.

Plan transmisji sobotnich spotkań 24. kolejki PlusLigi

Magazyn #7Strefa - 11:00 (Polsat Sport 1, Polsat Box Go, Polsatsport.pl)

Aluron CMC Warta Zawiercie - Indykpol AZS Olsztyn - 12:30 (Polsat Sport 1, Polsat Box Go)

ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - PGE Projekt Warszawa - 14:45 (Polsat Sport 1, Polsat Box Go)

Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa - Asseco Resovia Rzeszów - 17:30 (Polsat Sport 1, Polsat Box Go)

Bogdanka LUK Lublin - Cuprum Stilon Gorzów - 20:00 (Polsat Sport 1, Polsat Box Go)

PI, Polsat Sport