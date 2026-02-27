Polska siatkarka podbija Brazylię. To zdjęcie wywołało euforię

Przed półfinałem Pucharu Brazylii Nowicką odwiedzili dziennikarze GloboTV, którzy przygotowali reportaż o życiu Nowickiej w "Kraju Kawy". Krótka rozmowa wystarczyła, by nasza siatkarka jeszcze bardziej rozkochała w sobie tamtejszych kibiców. Wszystko z powodu... jednego zdjęcia.

Podczas rozmowy z dziennikarką GloboTV 27-letnia rozgrywająca pochwaliła się znalezioną przez jej mamę fotografią z dzieciństwa, na której widać 7-letnią wówczas Julkę w... koszulce Brazylii. Kibice błyskawicznie zachwycili się tym zdjęciem, mówiąc, że transfer Nowickiej do Gerdau Minas był najwyraźniej zapisany w gwiazdach już wiele lat temu.

- Moja mama znalazła tę fotografię, pokazała mi ją i powiedziała: "Zobacz, to ty w koszulce Brazylii". Pomyślałam: "Wow, to jakieś szaleństwo" - wspominała reprezentantka Polski.

Nowicka, dla której Gerdau Minas to dopiero drugi zagraniczny klub w karierze (wcześniej występowała w niemieckim Allianz MTV Stuttgart), podkreśliła, że w Brazylii znakomicie odnajduje się nie tylko na siatkarskich parkietach, ale i w codziennym życiu. Polka powiedziała, że podoba jej się luz i gościnność Brazylijczyków, a także... tamtejsze jedzenie, zwłaszcza pao de queijo, czyli bułeczki serowe typowe dla regionu, w którym występuje.