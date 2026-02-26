Siatkarska gwiazda dopiero na 2. miejscu. Sensacja w plebiscycie na Sportowca Roku!

Nikołow był największą gwiazdą bułgarskiej siatkówki w niezwykle udanym dla tej dyscypliny roku. "Junacy" sięgnęli po wicemistrzostwo świata, a zawodnik Cucine Lube Civitanova trafił do Drużyny Gwiazd turnieju jako jeden z dwóch najlepszych przyjmujących (obok Włocha Alessandro Michieletto). Ze swoim włoskim klubem Aleksandar Nikołow sięgnął zaś po wicemistrzostwo i Puchar Włoch oraz doszedł do finału Pucharu Challenge, w którym Cucine musiało uznać wyższość Bogdanki LUK Lublin.

Eksperci typowali, że po tak znakomitym sezonie, który na nowo rozkochał Bułgarię w siatkówce, Aleksandar Nikołow będzie murowanym faworytem do tytułu Sportowca Roku 2025 w ojczyźnie. Tym bardziej, że już wcześniej - ze sporą przewagą - sięgnął po tytuł Sportowca Roku 2025 w Sofii.

Mało tego, przedstawiciele siatkówki konsekwentnie zgarniali podczas gali wszystkie najważniejsze nagrody. Drużyną roku została męska reprezentacja Bułgarii, a trenerem roku - jej szkoleniowiec Gianlorenzo Blengini, który przeszedł do historii bułgarskiego sportu jako pierwszy obcokrajowiec, uhonorowany tym wyróżnieniem!

Siatkówce zabrakło jednak przysłowiowej kropki nad "i". W głównej kategorii Aleksandar Nikołow zajął "dopiero" 2. miejsce! Niespełna 23-letni zawodnik przegrał o nieco ponad 100 punktów z Karlosem Nasarem, który w 2025 roku zdobył złote medale mistrzostw Europy i mistrzostw świata w podnoszeniu ciężarów w kategoriach do 96 i 94 kg. Dla Nasara było to drugie z rzędu zwycięstwo w tym plebiscycie. Na najniższym stopniu podium uplasował się zaś narciarz alpejski Albert Popow.

Małym pocieszeniem dla Aleksandara Nikołowa może być to, że jego 2. miejsce w głosowaniu na Sportowca Roku jest wyrównaniem najlepszej w historii pozycji przedstawiciela siatkówki. Poprzednim razem 2. miejsce w plebiscycie zajął Dimityr Złatanow, siatkarski mistrz świata z 1970 roku i wicemistrz olimpijski z Moskwy z 1980 roku.

Plebiscyt na Sportowca Roku w Bułgarii odbywa się od 1958 roku. Pierwszą laureatką została znakomita koszykarka Wanja Wojnowa. Zdecydowaną rekordzistką w liczbie nagród jest jednak specjalizująca się w skoku wzwyż była lekkoatletka Stefka Kostadinowa, która wygrywała plebiscyt aż czterokrotnie.