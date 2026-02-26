Powiększenie ligi i więcej obcokrajowców? Siatkarska federacja rozważa poważne zmiany

Jak podaje grecka "Gazzetta", w rozmowach wzięli udział między innymi: prezes Greckiej Federacji Piłki Siatkowej Georgios Karabetsos, prezes Związku Zawodowych Zawodników Siatkówki Pantelis Tarnatoros oraz prezes Ogólnogreckiego Stowarzyszenia Zawodowych Zawodników Siatkówki Giannis Achilleopoulos.

Wśród głównych tematów, poruszonych podczas spotkania, najwięcej kontrowersji wywołały plany powiększenia ligi. Obecnie w męskiej A1 Lidze rywalizuje 10 zespołów. Władze, w obliczu rosnącej popularności siatkówki w kraju, rozważają rozszerzenie rozgrywek do 12 drużyn, czyli tylu, ile gra w żeńskiej A1 Lidze.

Uczestnicy dyskusji podkreślili, że jeśli ten postulat zostanie zrealizowany, obligatoryjnie trzeba będzie zmienić przepisy, dotyczące liczby obcokrajowców. I właśnie ta potencjalna zmiana wywołała najwięcej kontrowersji. Jedni chcieliby zwiększyć limit zagranicznych siatkarzy w kadrze meczowej, ale przy zachowaniu dotychczasowego przepisu, że jednocześnie na parkiecie mogłoby przebywać tylko czterech "stranierich", inni z kolei uważali, że należałoby umożliwić klubom wystawianie w składzie aż pięciu obcokrajowców. Jeszcze inni stali murem za tym, by w kadrze meczowej było obowiązkowo minimum 9 Greków.

Zdaniem greckich mediów, bardzo prawdopodobne jest to, że wszystkie zmiany zostaną wprowadzone w życie już od kolejnego sezonu męskiej A1 Ligi, czyli od rozgrywek 2026/2027.