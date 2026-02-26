14-letni siatkarz zadebiutował w pucharach. Zagrywał na rywala starszego o prawie 30 lat

Drużyna z Guayaquil, która w najważniejszych rozgrywkach klubowych w Ameryce Południowej gra po raz pierwszy, przystąpiła do spotkania, dysponując bardzo młodą kadrą, w której nie brakowało siatkarzy szesnasto- i siedemnastoletnich.

W pewnym momencie doszło jednak do wyjątkowych scen. W drugim secie, przy stanie 20:13 dla Itambe Minas, trener zespołu gości wpuścił na zagrywkę... zaledwie 14-letniego Matiasa Arreagę! Brazylijskie GloboTV błyskawicznie wychwyciło, że kibice na trybunach i przed telewizorami byli świadkami prawdopodobnie największej w historii rozgrywek różnicy wieku między przebywającymi na placu gry zawodnikami, gdyż po drugiej stronie siatki stał 43-letni przyjmujący Renato Russomano!

Młodzi Ekwadorczycy, mimo ambitnej gry, nie byli w stanie urwać faworyzowanym Brazylijczykom choćby seta. Itambe Minas wygrało poszczególne partie do 15 i dwukrotnie do 14. W szeregach gości na pochwały zasłużył jednak 17-letni Diego Josue, który był najskuteczniejszym siatkarzem swojego zespołu.

Obie drużyny mierzą się w Klubowych Mistrzostwach Ameryki Południowej w grupie C, a ich rywalem w tej fazie jest jeszcze argentyńskie Ciudad Voley. Do drugiej fazy awansują zwycięzcy wszystkich trzech grup oraz najlepsza ekipa spośród zespołów z 2. miejsc.