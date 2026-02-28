Siatkarze Projektu wygrali po tie-breaku! Niewykorzystana szansa ZAKSY

W premierowej partii od początku przewagę uzyskała drużyna z Warszawy (2:5). Goście dominowali w środkowej części seta i właściwie w dwóch ustawieniach odjechali rywalom (10:18). Byli w tej partii skuteczniejsi w ataku i dokładali punkty blokiem. Wynik na 18:25 ustalił atakiem w środek boiska Kevin Tillie.

Role odwróciły się w drugiej odsłonie, w której inicjatywa należała do kędzierzynian. Wygrali serię akcji od stanu 7:6 do 13:6, a później prowadzili 17:10. Projekt zmniejszył różnicę przy zagrywkach Bartosza Bednorza (17:15), ale gospodarze utrzymywali przewagę. Drużyna z Warszawy nie utrzymała skuteczności z poprzedniej partii, do tego popełniła aż osiem błędów własnych w całym secie. Karol Urbanowicz asem wywalczył piłkę setową (24:18), a zepsuta zagrywka gości zamknęła tę część meczu (25:20).

Początek trzeciego seta dla Projektu (3:7), choć na boisko nie wyszedł zmagający się z urazem Kevin Tillie. Gospodarze szybko jednak odrobili straty (10:10), a grając skutecznie w ofensywie, w środkowej części seta uzyskali punktową zaliczkę (13:11, 18:15). Siatkarze z Warszawy złapali kontakt z rywalami (20:19), ale cztery ostatnie akcje seta wygrała ZAKSA - dwa skuteczne ataki i dwa błędy rywali dały im wygraną 25:20.

Czwartą odsłonę również udanie otworzyli goście (4:7), gospodarze wyrównali (8:8), ale później znów przewagę uzyskała drużyna ze stolicy (11:13, 13:16). Kędzierzynianie znów odrobili straty (18:18), a losy tej partii rozstrzygnęły się w końcówce. Karol Kłos wywalczył piłkę setową dla gości (23:24), a skuteczny atak Kamila Rychlickiego w kolejnej akcji rozpoczął grę na przewagi. ZAKSA miała piłkę meczową, ale to jednak Projekt rozstrzygnął seta na swoją korzyść dwoma blokami (25:27).

Goście poszli za ciosem i efektownie zaczęli tie-breaka, uzyskując wyraźną przewagę przy zagrywkach Bartosza Bednorza (1:6). ZAKSA, psując trzy kolejne zagrywki, nie była w stanie zmniejszyć różnicy (4:9). Projekt spokojnie dowiózł przewagę do końca. Kolejny przestrzelony serwis dał przyjezdnym piłkę meczową (9:14), a w ostatniej akcji meczu Bartosz Firszt obił blok przeciwników (10:15).

Skrót meczu ZAKSA - Projekt:





Najwięcej punktów: Kamil Rychlicki (20), Igor Grobelny (14), Rafał Szymura (12), Karol Urbanowicz (11), Szymon Jakubiszak (10) – ZAKSA; Bartosz Bednorz (22), Bartosz Firszt (19), Bartosz Gomułka (18) – Projekt. MVP: Bartosz Bednorz (14/33 = 42% skuteczności w ataku + 5 asów + 3 bloki; 47% pozytywnego przyjęcia).



ZAKSA Kędzierzyn-Koźle – PGE Projekt Warszawa 2:3 (18:25, 25:20, 25:20, 25:27, 10:15)

ZAKSA: Igor Grobelny, Karol Urbanowicz, Kamil Rychlicki, Rafał Szymura, Szymon Jakubiszak, Quinn Isaacson – Mateusz Czunkiewicz (libero) oraz Mateusz Rećko, Marcin Krawiecki, Jakub Szymański. Trener: Andrea Giani.

Projekt: Kevin Tillie, Karol Kłos, Jan Firlej, Bartosz Bednorz, Jakub Kochanowski, Bartosz Gomułka – Damian Wojtaszek (libero) oraz Brandon Koppers, Bartosz Firszt, Linus Weber, Michał Kozłowski. Trener: Kamil Nalepka.

