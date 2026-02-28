Tauron Liga siatkarek. Wyniki i skróty meczów 19. kolejki (WIDEO)
Na dziewiętnastą kolejkę Tauron Ligi zaplanowano kilka interesujących konfrontacji, wśród nich derbowe starcie ŁKS Commercecon Łódź - PGE Budowlani Łódź. Sprawdź wyniki i zobacz skróty meczów 19. kolejki Tauron Ligi siatkarek.
Sokół & Hagric Mogilno - Developres Rzeszów. Skrót meczu
Metalkas Pałac Bydgoszcz - #VolleyWrocław. Skrót meczu
Eco Harpoon LOS Nowy Dwór - ITA TOOLS Stal Mielec. Skrót meczu
Dziewiętnastą kolejkę Tauron Ligi rozpoczęło starcie Sokół & Hagric Mogilno - DevelopRes Rzeszów, które rozegrano awansem już 12 lutego. Rzeszowianki pewnie wygrały w trzech setach na wyjeździe. Kolejne spotkania rozegrano w piątek 27 lutego i również wystarczyły trzy partie do ich rozstrzygnięcia. ITA Tools Stal Mielec pokonała na wyjeździe EcoHarpoon Nowel LOS Nowy Dwór Mazowiecki, a Metalkas Pałac Bydgoszcz we własnej hali ekipę #VolleyWrocław.
W sezonie 2025/26 w Tauron Lidze gra dwanaście zespołów, które w fazie zasadniczej rozegrają dwie rundy (mecz i rewanż) systemem "każdy z każdym". Osiem czołowych ekip wywalczy awans do play-off. Tytułu mistrza Polski broni DevelopRes Rzeszów.
Transmisje meczów siatkarskiej Tauron Ligi na sportowych antenach Polsatu oraz na Polsat Box Go.
Wyniki meczów 19. kolejki Tauron Ligi:
2026-02-12: Sokół & Hagric Mogilno – DevelopRes Rzeszów 0:3 (18:25, 15:25, 22:25)
2026-02-27: EcoHarpoon Nowel LOS Nowy Dwór Mazowiecki – ITA Tools Stal Mielec 0:3 (17:25, 18:25, 18:25)
2026-02-27: Metalkas Pałac Bydgoszcz – #VolleyWrocław 3:0 (25:21, 25:20, 27:25)
2026-03-01: ŁKS Commercecon Łódź – PGE Budowlani Łódź (niedziela, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport 1)
2026-03-01: UNI Opole – Lotto Chemik Police (niedziela, godzina 20.00; transmisja – Polsat Sport 1)
2026-03-02: Moya Radomka Radom – BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała (poniedziałek, godzina 20.00; transmisja – Polsat Sport 1).
