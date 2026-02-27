Szybkie starcie w Bydgoszczy. Siatkarki z Wrocławia nie ugrały nawet seta

W premierowej partii od samego początku naciskały na swoje rywalki zawodniczki z Bydgoszczy. Bardzo dobrze prezentowały się Pola Nowakowska oraz Gabriela Dębowska. Młoda środkowa zdobyła aż osiem punktów, w tym trzy blokiem i ostatecznie potwierdziła przewagę ekipy trenera Dominika Żukowskiego. Metalkas Pałac triumfował w pierwszej partii 25:21.

Drugi set to podobny przebieg i pełna kontrola po stronie ekipy gospodyń. Po drugiej stronie odpowiadała głównie Joanna Garncarz, ale to było zbyt mało, aby zagrozić rozpędzonym zawodniczkom Pałacu. Set zakończył się wynikiem 25:20, a najbardziej ekipie gości dała się we znaki Victoria Foucher, której samodzielnie przypadło aż osiem „oczek”. Nieźle radziła sobie również Nowakowska, która aktywnie wspierała zespół swoim atakiem.

Wrocławianki powoli się rozpędzały, a coraz lepiej prezentowały się Emilia Kaczmarzyk oraz Barbara Dapić. Najbardziej zacięty przebieg miała końcówka trzeciej partii, w której oglądaliśmy grę na przewagi. Żadna z ekip długo nie mogła zbudować sobie dwupunktowej nadwyżki, ale więcej zimnej krwi - podobnie jak w całym spotkaniu - zachowały podopieczne trenera Żukowskiego i tym samym zakończyły mecz w trzech szybkich setach.

Metalkas Pałac Bydgoszcz - #VolleyWrocław (25:21, 25:20, 27:25)

MVP: Gabriela Dębowska (Metalkas Pałac Bydgoszcz)

PI, Polsat Sport