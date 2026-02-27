Dominacja Stali na wyjeździe. Kazała zdecydowała o wygranej

Siatkówka

ITA Tools Stal Mielec pokonała EcoHarpoon Nowel LOS Nowy Dwór Mazowiecki w meczu 19. kolejki siatkarskiej TAURON Ligi. Najwięcej punktów w całym spotkaniu zdobyła przyjmująca mielczanek - Aleksandra Kazała.

Grupa siatkarek świętujących zwycięstwo, z jedną zawodniczką unoszącą ręce w geście triumfu.
Fot. PAP
Dominacja Stali na wyjeździe. Kazała zdecydowała o wygranej.

Spotkanie znacznie lepiej rozpoczęła ekipa gości, która rozdawała karty na przestrzeni całego meczu. Gwiazdą tej części rywalizacji była atakująca - Weronika Sobiczewska, która samodzielnie zdobyła siedem punktów w premierowej części. Jedyne wątpliwości mogła pozostawiać jej skuteczność, bowiem atakowała w tym secie aż 18 razy, jednak to wystarczyło do wygranej. Beniaminek był bezradny, zwłaszcza w samej końcówce, gdy od stanu 17:19 przegrał premierową partię… 17:25.

 

ZOBACZ TAKŻE: Co za mecz w Ekstraklasie! Piast Gliwice ograł Cracovię

 

W drugim secie przewaga Stali rysowała się już na przestrzeni całego spotkania. Dobrze radziła sobie Aleksandra Kazała, która wespół z Gabrielą Ponikowską wzięły na siebie ciężar gry w ataku. Po drugiej stronie odpowiadały Paulina Reiter i Barbara Zakościelna, ale to była zbyt mała skuteczność, aby zagrozić mielczankom.

 

Podobnie wyglądał trzeci set, w którym Stal potwierdziła już swoją dominację. Zdecydowaną gwiazdą tej partii była Aleksandra Kazała, która łącznie uzbierała na swoim koncie aż 17 punktów w tym krótkim, trzysetowym spotkaniu.

 

EcoHarpoon Nowel LOS Nowy Dwór Mazowiecki - ITA Tools Stal Mielec 0:3 (17:25, 18:25, 18:25)

 

MVP: Aleksandra Kazała (ITA Tools Stal Mielec)

 

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
SIATKÓWKATAURON LIGA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Jakub Kochanowski wrócił na boisko
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 