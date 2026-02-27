Dominacja Stali na wyjeździe. Kazała zdecydowała o wygranej
ITA Tools Stal Mielec pokonała EcoHarpoon Nowel LOS Nowy Dwór Mazowiecki w meczu 19. kolejki siatkarskiej TAURON Ligi. Najwięcej punktów w całym spotkaniu zdobyła przyjmująca mielczanek - Aleksandra Kazała.
Spotkanie znacznie lepiej rozpoczęła ekipa gości, która rozdawała karty na przestrzeni całego meczu. Gwiazdą tej części rywalizacji była atakująca - Weronika Sobiczewska, która samodzielnie zdobyła siedem punktów w premierowej części. Jedyne wątpliwości mogła pozostawiać jej skuteczność, bowiem atakowała w tym secie aż 18 razy, jednak to wystarczyło do wygranej. Beniaminek był bezradny, zwłaszcza w samej końcówce, gdy od stanu 17:19 przegrał premierową partię… 17:25.
W drugim secie przewaga Stali rysowała się już na przestrzeni całego spotkania. Dobrze radziła sobie Aleksandra Kazała, która wespół z Gabrielą Ponikowską wzięły na siebie ciężar gry w ataku. Po drugiej stronie odpowiadały Paulina Reiter i Barbara Zakościelna, ale to była zbyt mała skuteczność, aby zagrozić mielczankom.
Podobnie wyglądał trzeci set, w którym Stal potwierdziła już swoją dominację. Zdecydowaną gwiazdą tej partii była Aleksandra Kazała, która łącznie uzbierała na swoim koncie aż 17 punktów w tym krótkim, trzysetowym spotkaniu.
EcoHarpoon Nowel LOS Nowy Dwór Mazowiecki - ITA Tools Stal Mielec 0:3 (17:25, 18:25, 18:25)
MVP: Aleksandra Kazała (ITA Tools Stal Mielec)