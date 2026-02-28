Asseco Resovia wygrała w Częstochowie! Zacięta walka w czwartym secie

Gospodarze obiecująco rozpoczęli to starcie (8:6), ale szybko inicjatywę przejęła Asseco Resovia. Przyjezdni wygrali pięć akcji z rzędu od stanu 9:9 do 9:14 i grając skutecznie w ataku, kontrolowali sytuację w dalszej części seta. W końcówce było 15:23 i wówczas siatkarze z Częstochowy zerwali się do walki i znacząco zmniejszyli straty. Yacine Louati wyjaśnił jednak sytuację skutecznym atakiem (21:25).

Druga odsłona była bardziej wyrównana od poprzedniej. Toczyła się przy przewadze Resovii (6:8, 13:15), ale gospodarze trzymali kontakt z rywalami i odrabiali straty (15:15, 18:18), a w końcówce dość niespodziewanie uzyskali przewagę (21:19). Utrzymali dobry wynik, korzystając też z błędów gości. W ostatniej akcji Milad Ebadipour zaatakował miękko w środek boiska (25:22).

Rzeszowianie dyktowali warunki w trzecim secie - od momentu, gdy odskoczyli gospodarzom na trzy oczka (6:9), utrzymywali korzystny wynik. Mieli wyraźną przewagę w ofensywie i powiększali punktowy dystans (11:15, 13:18 - po asie Karola Butryna). W końcówce mieli sytuację pod kontrolą, a Yacine Louati mocnym atakiem ustalił wynik na 20:25.

Początek czwartej partii udany w wykonaniu częstochowian (4:1), gra jednak szybko się wyrównała i wynik przez pewien czas krążył wokół remisu. W środkowej części seta znów do głosu doszła Resovia (13:16,18:21). Siatkarze Norwida nie rezygnowali, w końcówce złapali kontakt po punktowym bloku (21:22), a później wyrównali po ataku Patrika Indry (23:23). Seta zwieńczyła długa i zacięta rywalizacja na przewagi, którą rozstrzygnął Yacine Louati (31:33).



Najwięcej punktów: Patrik Indra (19), Milad Ebadipour (16), Bartłomiej Lipiński (15) – Norwid; Karol Butryn (32), Yacine Louati (17), Artur Szalpuk (15) – Resovia. Goście skuteczniejsi w ataku, lepiej punktowali zagrywką (3-6) i blokiem (7-10), ale popełnili więcej błędów. MVP: Karol Butryn (26/42 = 62% skuteczności w ataku + 4 asy + 2 bloki).

Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa – Asseco Resovia Rzeszów 1:3 (21:25, 25:22, 20:25, 31:33)

Steam: Milad Ebadipour, Sebastian Adamczyk, Luciano De Cecco, Bartłomiej Lipiński, Daniel Popiela, Patrik Indra – Artur Sługocki (libero) oraz Tomasz Kowalski, Samuel Jeanlys, Bartosz Makoś (libero), Jakub Kiedos. Trener: Ljubomir Travica.

Resovia: Marcin Janusz, Artur Szalpuk, Mateusz Poręba, Karol Butryn, Yacine Louati, Danny Demyanenko – Paweł Zatorski (libero) oraz Erik Shoji, Wiktor Nowak, Jakub Bucki, Klemen Cebulj, Cezary Sapiński. Trener: Massimo Botti.

