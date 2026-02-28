W obecnej edycji Ligi Mistrzów wystartowały cztery drużyny z Polski i w komplecie awansowały do dalszych rozgrywek. Bogdanka LUK Lublin, która wygrała grupę B oraz Aluron CMC Warta Zawiercie - najlepsza drużyna grupy D, wywalczyły bezpośredni awans do ćwierćfinałów.

Zobacz także: Tabele Ligi Mistrzów siatkarzy. Które miejsca zajęły polskie kluby?

Asseco Resovia zajęła drugą lokatę w grupie D, za ekipą z Zawiercia i o miejsce w ćwierćfinale powalczy z Knack Roeselare. Belgijski klub to druga drużyna w tabeli grupy B, wyprzedzona jedynie przez Bogdankę, z którą dwukrotnie przegrała 2:3. Drużyna, która okaże się lepsza w tej parze, w ćwierćfinale zagra z tureckim Ziraat Bankkart Ankara.

Do rundy play-off zakwalifikował się również trzeci zespół grupy E - PGE Projekt Warszawa. Przegrał rywalizację z Cucine Lube Civitanova i Montpellier HSC VB, ale wywalczył kwalifikację jako drużyna z najlepszym bilansem z trzecich miejsc. Siatkarze Projektu powalczą o ćwierćfinał z Itas Trentino. Włoski gigant to druga drużyna z grupy A za Ziraat Bankkart Ankara. Zwycięzca rywalizacji Projektu z Trentino zmierzy się w ćwierćfinale z Bogdanką LUK Lublin.

W trzeciej parze play-off hiszpański Guaguas Las Palmas powalczy z Montpellier HSC VB z Francji. Lepsza drużyna z tej pary w ćwierćfinale zagra z broniącą trofeum drużyną Sir Sicoma Monini Perugia.

Pierwsze spotkania rundy play-off zostaną rozegrane w dniach 4-5 marca, a rewanże 10-12 marca. Mecze ćwierćfinałowe odbędą się w dniach 24-26 marca oraz 1-2 kwietnia.

Transmisje meczów rundy play-off Ligi Mistrzów siatkarzy 2026:

2026-03-04: Asseco Resovia – Knack Roeselare (środa, godzina 17.45; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2)

2026-03-04: PGE Projekt Warszawa – Itas Trentino (środa, godzina 20.15; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2)

2026-03-05: Guaguas Las Palmas – Montpellier HSC VB (czwartek, godzina 19.45; transmisja – Polsat Sport Extra 2).

