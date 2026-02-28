Runda play-off Ligi Mistrzów siatkarzy. Transmisje TV i stream online. Gdzie oglądać mecze?
Przed nami pierwsze mecze rundy play-off Ligi Mistrzów siatkarzy. Asseco Resovia i PGE Projekt Warszawa powalczą o awans do ćwierćfinału. Kiedy i o której godzinie zostaną rozegrane mecze? Kiedy grają polskie kluby? Gdzie oglądać? Sprawdź terminarz i plan transmisji pierwszych meczów rundy play-off siatkarskiej Ligi Mistrzów.
W obecnej edycji Ligi Mistrzów wystartowały cztery drużyny z Polski i w komplecie awansowały do dalszych rozgrywek. Bogdanka LUK Lublin, która wygrała grupę B oraz Aluron CMC Warta Zawiercie - najlepsza drużyna grupy D, wywalczyły bezpośredni awans do ćwierćfinałów.
Asseco Resovia zajęła drugą lokatę w grupie D, za ekipą z Zawiercia i o miejsce w ćwierćfinale powalczy z Knack Roeselare. Belgijski klub to druga drużyna w tabeli grupy B, wyprzedzona jedynie przez Bogdankę, z którą dwukrotnie przegrała 2:3. Drużyna, która okaże się lepsza w tej parze, w ćwierćfinale zagra z tureckim Ziraat Bankkart Ankara.
Do rundy play-off zakwalifikował się również trzeci zespół grupy E - PGE Projekt Warszawa. Przegrał rywalizację z Cucine Lube Civitanova i Montpellier HSC VB, ale wywalczył kwalifikację jako drużyna z najlepszym bilansem z trzecich miejsc. Siatkarze Projektu powalczą o ćwierćfinał z Itas Trentino. Włoski gigant to druga drużyna z grupy A za Ziraat Bankkart Ankara. Zwycięzca rywalizacji Projektu z Trentino zmierzy się w ćwierćfinale z Bogdanką LUK Lublin.
W trzeciej parze play-off hiszpański Guaguas Las Palmas powalczy z Montpellier HSC VB z Francji. Lepsza drużyna z tej pary w ćwierćfinale zagra z broniącą trofeum drużyną Sir Sicoma Monini Perugia.
Pierwsze spotkania rundy play-off zostaną rozegrane w dniach 4-5 marca, a rewanże 10-12 marca. Mecze ćwierćfinałowe odbędą się w dniach 24-26 marca oraz 1-2 kwietnia.
Transmisje meczów rundy play-off Ligi Mistrzów siatkarzy 2026:
2026-03-04: Asseco Resovia – Knack Roeselare (środa, godzina 17.45; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2)
2026-03-04: PGE Projekt Warszawa – Itas Trentino (środa, godzina 20.15; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2)
2026-03-05: Guaguas Las Palmas – Montpellier HSC VB (czwartek, godzina 19.45; transmisja – Polsat Sport Extra 2).
