Coraz gorsza sytuacja Widzewa. Pogoń wygrała u siebie

Już w szóstej minucie Sebastian Bergier znalazł się oko w oko z Valentinem Cojocaru, ale źle trafił w piłkę, która poleciała daleko od bramki.

W drugiej połowie przez niemal kwadrans oba zespoły nie potrafiły wypracować sobie dogodnych sytuacji. Aż do 58. minuty, kiedy gospodarze objęli prowadzenie. Leonardo Koutris zacentrował z głębi pola w pole karne, tam pięknie do strzału złożył się Dimitrios Keramitsis. Mocne uderzenie Greka odbił przed siebie Bartłomiej Drągowski, ale przy dobitce z woleja Karola Angielskiego był już bez szans. To pierwsze trafienie wicekróla strzelców sezonu 2021/22 po powrocie do ekstraklasy.

Siedem minut później Kamil Grosicki powinien podwyższyć rezultat, ale mając przed sobą tylko bramkarza gości pospieszył się ze strzałem i nie trafił w bramkę.

Gorąco na boisku zrobiło się w końcówce spotkania. W doliczonym czasie gry Kellyn Acosta na środku boiska spóźnił się z interwencją i dopuścił się brzydkiego faulu na Lukasie Leragerze. Piotr Lasyk nie miał wątpliwości i usunął Amerykanina z boiska. Jednocześnie na środku murawy rozpętała się bijatyka piłkarzy obu drużyn. Skończyło się na żółtych kartkach dla obu bramkarzy. Potem, w siódmej minucie doliczonego czasu, Osman Bukari odegrał z końcowej linii na 18. metr do Marcela Krajewskiego, którego uderzenie zatrzymało się na słupku bramki gospodarzy.



Mecz zakończył się zwycięstwem gospodarzy 1:0.

Pogoń Szczecin - Widzew Łódź 1:0 (0:0)

Bramka: 1:0 Karol Angielski (58).

Pogoń Szczecin: Valentin Cojocaru - Hussein Ali, Dimitrios Keramitsis, Attila Szalai, Leonardo Koutris (62. Benjamin Mendy) - Kellyn Acosta, Fredrik Ulvestad, Jose Pozo (62. Mads Agger), Paul Mukairu (87. Danijel Loncar) - Kamil Grosicki (74. Leo Borges), Karol Angielski (62. Filip Ciuić).

Widzew Łódź: Bartłomiej Drągowski - Christopher Cheng (85. Samuel Kozlovsky), Przemysław Wiśniewski, Stelios Andreou (74. Steve Kapuadi), Carlos Isaac (85. Marcel Krajewski) - Juljan Shehu (74. Andi Zeqiri), Emil Kornvig, Lukas Lerager - Fran Alvarez (74. Angel Baena), Sebastian Bergier, Osman Bukari.

Żółte kartki: Pogoń Szczecin: Dimitrios Keramitsis, Valentin Cojocaru, Attila Szalai. Widzew Łódź: Bartłomiej Drągowski, Marcel Krajewski.

Czerwona kartka - Pogoń Szczecin: Kellyn Acosta (90+2-faul).

Sędzia: Piotr Lasyk (Bytom). Widzów: 20 600.

PAP