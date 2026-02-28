PKO BP Ekstraklasa: Pogoń Szczecin - Widzew Łódź. Relacja live i wynik na żywo

Pogoń w tym sezonie rywalizacji na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Polsce nie jest w stanie utrzymać stabilnej formy. Piłkarze klubu ze Szczecina po 22 spotkaniach mają na swoim koncie osiem zwycięstw, cztery remisy i dziesięć porażek. Przez to znajdują się w środkowej części tabeli.

Kibice Widzewa nie mogą być zadowoleni z wyników swoich podopiecznych, zwłaszcza jeżeli osadzimy je w kontekście ogromnych transferów wykonywanych przez łódzki klub w ostatnim czasie. Podopieczni Igora Jovicevica znajdują się obecnie w strefie spadkowej z 24 punktami na koncie.

Relacja live i wynik na żywo meczu Pogoń Szczecin - Widzew Łódź na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 14:45.

AA, Polsat Sport