Kibice Wisły Kraków nie wejdą na stadion! Oficjalny komunikat przed hitowym meczem

Wisła Kraków już niedługo zmierzy się na wyjeździe ze Śląskiem Wrocław w hicie Betclic 1. Ligi. Jak się jednak okazuje, kibice "Białej Gwiazdy" nie pojawią się na trybunach podczas tego starcia. Klub z Wrocławia wydał oficjalny komunikat.

Tłum kibiców na trybunach stadionu, większość ubrana na czerwono.
Kibice Wisły Kraków nie wejdą na trybuny podczas wyjazdowego meczu ze Śląskiem Wrocław

Wielu kibiców ostrzy sobie zęby na bardzo ciekawie zapowiadający się mecz na zapleczu PKO BP Ekstraklasy. Naprzeciwko siebie staną dwa duże kluby, które walczą o powrót na najwyższy poziom rozgrywkowy w Polsce: Śląsk Wrocław i Wisła Kraków. 

 

Przy okazji tego starcia dużo mówi się o aspektach pozaboiskowych. Jak się okazuje, na mecz, który rozgrywany będzie we Wrocławiu, nie wejdą kibice "Białej Gwiazdy". W piątek 27 lutego Śląsk wydał w tej sprawie specjalne oświadczenie.

 

"WKS Śląsk Wrocław, działając jako organizator imprezy masowej w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, po przeprowadzeniu szczegółowej analizy ryzyka oraz oceny stanu bezpieczeństwa związanego z organizacją meczu Śląsk Wrocław – Wisła Kraków w dniu 7 marca 2026 r., podjął decyzję o nieprzyjęciu zorganizowanej grupy kibiców gości na przedmiotowe spotkanie. Decyzja ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa i zminimalizowanie ryzyka wystąpienia jakiegokolwiek zagrożenia dla uczestników imprezy masowej" - można przeczytać.

 

W komunikacie podkreślono, że "decyzja o nieprzyjęciu zorganizowanej grupy kibiców gości ma charakter prewencyjny i stanowi realizację zasady należytej staranności organizatora imprezy masowej".

 

 

 

Mecz między Śląskiem Wrocław a Wisłą Kraków zostanie rozgrany w sobotę 7 marca o godzinie 17:30.

