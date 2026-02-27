Kibice Wisły Kraków nie wejdą na stadion! Oficjalny komunikat przed hitowym meczem
Wisła Kraków już niedługo zmierzy się na wyjeździe ze Śląskiem Wrocław w hicie Betclic 1. Ligi. Jak się jednak okazuje, kibice "Białej Gwiazdy" nie pojawią się na trybunach podczas tego starcia. Klub z Wrocławia wydał oficjalny komunikat.
Wielu kibiców ostrzy sobie zęby na bardzo ciekawie zapowiadający się mecz na zapleczu PKO BP Ekstraklasy. Naprzeciwko siebie staną dwa duże kluby, które walczą o powrót na najwyższy poziom rozgrywkowy w Polsce: Śląsk Wrocław i Wisła Kraków.
Przy okazji tego starcia dużo mówi się o aspektach pozaboiskowych. Jak się okazuje, na mecz, który rozgrywany będzie we Wrocławiu, nie wejdą kibice "Białej Gwiazdy". W piątek 27 lutego Śląsk wydał w tej sprawie specjalne oświadczenie.
"WKS Śląsk Wrocław, działając jako organizator imprezy masowej w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, po przeprowadzeniu szczegółowej analizy ryzyka oraz oceny stanu bezpieczeństwa związanego z organizacją meczu Śląsk Wrocław – Wisła Kraków w dniu 7 marca 2026 r., podjął decyzję o nieprzyjęciu zorganizowanej grupy kibiców gości na przedmiotowe spotkanie. Decyzja ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa i zminimalizowanie ryzyka wystąpienia jakiegokolwiek zagrożenia dla uczestników imprezy masowej" - można przeczytać.
W komunikacie podkreślono, że "decyzja o nieprzyjęciu zorganizowanej grupy kibiców gości ma charakter prewencyjny i stanowi realizację zasady należytej staranności organizatora imprezy masowej".
Mecz między Śląskiem Wrocław a Wisłą Kraków zostanie rozgrany w sobotę 7 marca o godzinie 17:30.