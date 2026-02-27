Kibice Wisły Kraków nie wejdą na stadion! Oficjalny komunikat przed hitowym meczem

Wielu kibiców ostrzy sobie zęby na bardzo ciekawie zapowiadający się mecz na zapleczu PKO BP Ekstraklasy. Naprzeciwko siebie staną dwa duże kluby, które walczą o powrót na najwyższy poziom rozgrywkowy w Polsce: Śląsk Wrocław i Wisła Kraków.

ZOBACZ TAKŻE: To może okazać się kluczowe! Ekspert o rywalach polskich klubów w Lidze Konferencji

Przy okazji tego starcia dużo mówi się o aspektach pozaboiskowych. Jak się okazuje, na mecz, który rozgrywany będzie we Wrocławiu, nie wejdą kibice "Białej Gwiazdy". W piątek 27 lutego Śląsk wydał w tej sprawie specjalne oświadczenie.

"WKS Śląsk Wrocław, działając jako organizator imprezy masowej w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, po przeprowadzeniu szczegółowej analizy ryzyka oraz oceny stanu bezpieczeństwa związanego z organizacją meczu Śląsk Wrocław – Wisła Kraków w dniu 7 marca 2026 r., podjął decyzję o nieprzyjęciu zorganizowanej grupy kibiców gości na przedmiotowe spotkanie. Decyzja ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa i zminimalizowanie ryzyka wystąpienia jakiegokolwiek zagrożenia dla uczestników imprezy masowej" - można przeczytać.

W komunikacie podkreślono, że "decyzja o nieprzyjęciu zorganizowanej grupy kibiców gości ma charakter prewencyjny i stanowi realizację zasady należytej staranności organizatora imprezy masowej".

Przedstawiamy komunikat klubu dotyczący meczu Śląsk Wrocław - Wisła Kraków (7.03.2026).



➡ https://t.co/7DUka80bv6 pic.twitter.com/uzluynJHHW — Śląsk Wrocław (@SlaskWroclawPl) February 27, 2026

Mecz między Śląskiem Wrocław a Wisłą Kraków zostanie rozgrany w sobotę 7 marca o godzinie 17:30.

AA, Polsat Sport