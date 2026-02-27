To może okazać się kluczowe! Ekspert o rywalach polskich klubów w Lidze Konferencji

Rywalem Lecha w następnej fazie Ligi Konferencji będzie Szachtar Donieck. Większość kibiców pewnie kojarzy ukraiński klub z jego występów w Champions League.

- Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że Szachtar to nie jest ta sama drużyna, która przez lata grała w Lidze Mistrzów czy dawno temu zdobywała europejski puchar. To nadal jest ekipa, jak mi się wydaje, jedna z czterech najmocniejszych w Lidze Konferencji - powiedział Bożydar Iwanow w rozmowie z Karoliną Szostak.

Od czasu agresji Rosji na Ukrainę Szachtar jest zmuszony rozgrywać domowe mecze w europejskich pucharach poza granicami swojego kraju.

- Oczywiście największa niedogodność jest taka, że nie rozgrywają meczów pucharowych u siebie, tylko latają na nie do Krakowa. To jest na pewno jakiś mankament dla Szachtara, a plus dla Lecha Poznań, bo ta podróż nie będzie daleka. Gdybym miał dzisiaj stawiać, to Szachtar jest faworytem - ocenił komentator.

Naprzeciwko Rakowa Częstochowa stanie natomiast Fiorentina. Warto przypomnieć, że zespół z Serie A w 1/16 finału mierzył się z Jagiellonią Białystok, która - zwłaszcza w rewanżowym starciu - postraszyła włoską ekipę.

- Nie wydaje mi się, aby Fiorentina podeszła do tego pierwszego starcia, jak do spotkania w Białymstoku. Wydaje mi się, że zespół z Florencji ma nauczkę po tych dwóch meczach. Kwestią pewnie bardzo istotną jest to, że ich sytuacja w lidze będzie inna. Jeżeli ich forma będzie zwyżkowała, to będą spokojniejsi. Natomiast druga sprawa dotyczy tego, że Fiorentina w lidze nie ma szans na wywalczenie sobie miejsca w europejskich pucharach. W Pucharze Włoch też już ich nie ma. Jedyna droga do Europy to zwycięstwo w Lidze Konferencji - stwierdził Iwanow.

