Znamy pary 1/8 finału Ligi Konferencji! Piekielnie trudne zadanie polskich drużyn

Na tym etapie rozgrywek znalazły się Lech Poznań i Raków Częstochowa. "Kolejorz" w poprzedniej rundzie wyeliminował fiński KuPS Kuopio, wygrywając najpierw na wyjeździe 2:0, a następnie 1:0 u siebie. Teraz zmierzy się z renomowanym Szachtarem Donieck. Ukraińcy w fazie ligowej rywalizowali m.in. z Legią Warszawa, z którą niespodziewanie przegrali 1:2.

ZOBACZ TAKŻE: Ależ hity! Rozlosowano pary Ligi Mistrzów

Równie ciężkiego rywala trafili czerwono-niebiescy. Będzie nim dobrze znana Fiorentina, czyli przeciwnik Jagiellonii z poprzedniej rundy. Ekipa z Italii awansowała dopiero po dogrywce, mimo że pierwsze starcie w Białymstoku wygrała 3:0. Czy "Medalikom" uda się pomścić lidera PKO BP Ekstraklasy?

Oprócz tego ciekawie zapowiada się starcie Samsusporu z Rayo Vallecano czy AZ Alkmaar ze Spartą Praga.

Pary 1/8 finału Ligi Konferencji UEFA:

Lech Poznań - Szachtar Donieck

Fiorentina - Raków Częstochowa

Crystal Palace - AEK Larnaca

Samsunspor - Rayo Vallecano

Sigma Ołomuniec - Mainz

AZ Alkmaar - Sparta Praga

Celje - AEK Ateny

HNK Rijeka - Strasbourg

Pierwsze mecze zaplanowano na 12 marca, natomiast rewanże tydzień później.

Polsat Sport