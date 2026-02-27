Znamy pary 1/8 finału Ligi Konferencji! Piekielnie trudne zadanie polskich drużyn

Krystian NatońskiPiłka nożna

Za nami ceremonia losowania 1/8 finału Ligi Konferencji UEFA. Poznaliśmy osiem par, które powalczą o ćwierćfinał. Wśród nich nie brakuje polskich drużyn.

Piłkarz w fioletowej koszulce Fiorentiny podczas meczu.
fot. PAP
Znamy pary 1/8 finału Ligi Konferencji UEFA

Na tym etapie rozgrywek znalazły się Lech Poznań i Raków Częstochowa. "Kolejorz" w poprzedniej rundzie wyeliminował fiński KuPS Kuopio, wygrywając najpierw na wyjeździe 2:0, a następnie 1:0 u siebie. Teraz zmierzy się z renomowanym Szachtarem Donieck. Ukraińcy w fazie ligowej rywalizowali m.in. z Legią Warszawa, z którą niespodziewanie przegrali 1:2.

 

Równie ciężkiego rywala trafili czerwono-niebiescy. Będzie nim dobrze znana Fiorentina, czyli przeciwnik Jagiellonii z poprzedniej rundy. Ekipa z Italii awansowała dopiero po dogrywce, mimo że pierwsze starcie w Białymstoku wygrała 3:0. Czy "Medalikom" uda się pomścić lidera PKO BP Ekstraklasy?

 

Oprócz tego ciekawie zapowiada się starcie Samsusporu z Rayo Vallecano czy AZ Alkmaar ze Spartą Praga.

Pary 1/8 finału Ligi Konferencji UEFA:

Lech Poznań - Szachtar Donieck
Fiorentina - Raków Częstochowa
Crystal Palace - AEK Larnaca
Samsunspor - Rayo Vallecano
Sigma Ołomuniec - Mainz
AZ Alkmaar - Sparta Praga
Celje - AEK Ateny
HNK Rijeka - Strasbourg

 

Pierwsze mecze zaplanowano na 12 marca, natomiast rewanże tydzień później.

