Oto rywal Rakowa w 1/8 finału Ligi Konferencji! Spróbują pomścić Jagiellonię

Po fazie zasadniczej w Lidze Konferencji ostały się trzy polskie kluby. Raków zajął drugą lokatę w zbiorczej tabeli i do 1/8 finału awansował bezpośrednio.

Natomiast zespoły z miejsc 9-24., w tym Lech Poznań i Jagiellonia Białystok, grały w barażach. "Kolejorz" wyeliminował fińskie KuPS Kuopio (2:0 i 1:0). Natomiast "Duma Podlasia" przegrała dwumecz z Fiorentiną 4:5, choć w rewanżu prowadziła trzema bramkami i doprowadziła do dogrywki.

Losowanie Ligi Konfrencji. Z kim zagra Raków Częstochowa?

W piątek odbyło się losowanie 1/8 finału Ligi Konferencji. Ceremonia odbyła się w siedzibie UEFA w Nyonie. W jej trakcie poznaliśmy pary 1/8 finału.

Jeszcze przed losowaniem Raków wiedział, że może trafić albo na HNK Rijeka, albo na Fiorentinę. Ostatecznie okazało się, że Częstochowianie zagrają z drużyną z Włoch.

Raków będzie miał tym samym szansę na to, aby pomścić Jagiellonię Białystok. "Duma Podlasia" odpadła z LK po porażce właśnie z Fiorentiną.

Mecze 1/8 finału Ligi Konferencji odbędą się 12 i 19 marca. Finał zaplanowano na 27 maja w Lipsku.