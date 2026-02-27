Polska umacnia się w rankingu UEFA! Bramy raju coraz bliżej

Brak awansu z pewnością pozostawia olbrzymi niedosyt, tym bardziej że Jagiellonia była już o krok od dokonania historycznej rzeczy. Po wysokiej porażce u siebie z Fiorentiną 0:3, rewanż miał być jedynie godnym pożegnaniem z Ligą Konferencji. Koniec końców tak się stało, ale Białostocczanie potrafili odrobić straty i doprowadzić do dogrywki! W niej dramaturgii nie brakowało. Skończyło się na "pyrrusowym zwycięstwie" 4:2.

O wiele łatwiejsze zadanie miał Lech Poznań, który podejmował KuPS Kuopio. Mistrzowie kraju wygrali w Finlandii 2:0, a przy Bułgarskiej postawili kropkę nad "i" triumfując 1:0 i dołączyli do Rakowa Częstochowa, który w fazie ligowej zapewnił sobie bezpośredni awans do 1/8 finału.

Dwa zwycięstwa polskich drużyn poprawiły naszą sytuację w rankingu UEFA. Nasz kraj zajmuje 12. miejsce z dorobkiem 46,250 punktów. Przewaga nad będącą tuż za nami Danią wynosi już prawie pięć "oczek". Co istotne, udało się zbliżyć do dziesiątej lokaty, którą zajmują Czechy.

ZOBACZ TAKŻE: Siemieniec przemówił po szalonym meczu we Florencji. "Będzie wspominany latami"

Nasi południowi sąsiedzi mieli słodko-gorzki wieczór, ponieważ Viktoria Pilzno przegrała po rzutach karnych z Panathinaikosem w Lidze Europy. Lepiej spisała się Sigma Ołomuniec, która awansowała w Lidze Konferencji.

Między nami a Czechami w rankingu UEFA znajduje się Grecja. Rywalizacja tych trzech państw o dziesiąte miejsce w rankingu zapowiada się interesująco, ponieważ wszystkim krajom zostały dwaj przedstawiciele w pucharach. A dlaczego dziesiąta pozycja jest tak ważna? Pozwala ona mistrzowi danej ligi na bezpośredni awans do Ligi Mistrzów.

Polska i tak znajduje się w bardzo dobrym położeniu. Wiadomo już, że nie spadniemy w tym sezonie w rankingu poniżej 12. lokaty. A to oznacza, że w sezonie 2027/2028 triumfator Pucharu Polski będzie miał zapewniony udział w Lidze Konferencji, zaczynając przygodę w pucharach od ostatniej rundy eliminacji Ligi Europy. W nich wystąpią jeszcze wicemistrz i trzecia drużyna PKO BP Ekstraklasy. Do tego mistrz Polski rozpocznie europejskie zmagania od czwartej rundy eliminacji Ligi Mistrzów, czyli będzie miał zagwarantowany start w Lidze Europy. Będziemy mieć jeszcze piątego przedstawiciela, który zagra w eliminacjach Ligi Konferencji.

Ranking UEFA:

10. Czechy 48,325 pkt.

11. Grecja 47,112

12. Polska 46,250

13. Dania 41,606

Polsat Sport