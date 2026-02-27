Polska umacnia się w rankingu UEFA! Bramy raju coraz bliżej
Za nami czwartkowe mecze w Lidze Europy oraz Lidze Konferencji. W tych drugich rozgrywkach udział wzięły Jagiellonia Białystok oraz Lech Poznań, które wygrały swoje spotkania w rewanżach 1/16 finału. Niestety, w przypadku ekipy Adriana Siemieńca to nie wystarczyło do awansu, ale za to ma olbrzymi wpływ na ranking UEFA.
Brak awansu z pewnością pozostawia olbrzymi niedosyt, tym bardziej że Jagiellonia była już o krok od dokonania historycznej rzeczy. Po wysokiej porażce u siebie z Fiorentiną 0:3, rewanż miał być jedynie godnym pożegnaniem z Ligą Konferencji. Koniec końców tak się stało, ale Białostocczanie potrafili odrobić straty i doprowadzić do dogrywki! W niej dramaturgii nie brakowało. Skończyło się na "pyrrusowym zwycięstwie" 4:2.
O wiele łatwiejsze zadanie miał Lech Poznań, który podejmował KuPS Kuopio. Mistrzowie kraju wygrali w Finlandii 2:0, a przy Bułgarskiej postawili kropkę nad "i" triumfując 1:0 i dołączyli do Rakowa Częstochowa, który w fazie ligowej zapewnił sobie bezpośredni awans do 1/8 finału.
Dwa zwycięstwa polskich drużyn poprawiły naszą sytuację w rankingu UEFA. Nasz kraj zajmuje 12. miejsce z dorobkiem 46,250 punktów. Przewaga nad będącą tuż za nami Danią wynosi już prawie pięć "oczek". Co istotne, udało się zbliżyć do dziesiątej lokaty, którą zajmują Czechy.
Nasi południowi sąsiedzi mieli słodko-gorzki wieczór, ponieważ Viktoria Pilzno przegrała po rzutach karnych z Panathinaikosem w Lidze Europy. Lepiej spisała się Sigma Ołomuniec, która awansowała w Lidze Konferencji.
Między nami a Czechami w rankingu UEFA znajduje się Grecja. Rywalizacja tych trzech państw o dziesiąte miejsce w rankingu zapowiada się interesująco, ponieważ wszystkim krajom zostały dwaj przedstawiciele w pucharach. A dlaczego dziesiąta pozycja jest tak ważna? Pozwala ona mistrzowi danej ligi na bezpośredni awans do Ligi Mistrzów.
Polska i tak znajduje się w bardzo dobrym położeniu. Wiadomo już, że nie spadniemy w tym sezonie w rankingu poniżej 12. lokaty. A to oznacza, że w sezonie 2027/2028 triumfator Pucharu Polski będzie miał zapewniony udział w Lidze Konferencji, zaczynając przygodę w pucharach od ostatniej rundy eliminacji Ligi Europy. W nich wystąpią jeszcze wicemistrz i trzecia drużyna PKO BP Ekstraklasy. Do tego mistrz Polski rozpocznie europejskie zmagania od czwartej rundy eliminacji Ligi Mistrzów, czyli będzie miał zagwarantowany start w Lidze Europy. Będziemy mieć jeszcze piątego przedstawiciela, który zagra w eliminacjach Ligi Konferencji.
Ranking UEFA:
10. Czechy 48,325 pkt.
11. Grecja 47,112
12. Polska 46,250
13. Dania 41,606