Będzie polski mecz w Lidze Europy! Rozlosowano pary 1/8 finału

Bologna Łukasza Skorupskiego trafiła na Romę Jana Ziółkowskiego w 1/8 finału piłkarskiej Ligi Europy. FC Porto Jana Bednarka, Jakuba Kiwiora i Oskara Pietuszewskiego zagra z VfB Stuttgart. Pierwsze mecze 12 marca, rewanże tydzień później. Losowanie odbyło się w siedzibie UEFA w Nyonie.

Panathinaikos Ateny Karola Świderskiego zmierzy się z Betisem Sewilla, zaś Aston Villa Matty’ego Casha z OSC Lille.

 

Pozostałe pary to: Ferencvaros Budapeszt - SC Braga, KRC Genk - SC Freiburg, Celta Vigo - Olympique Lyon oraz Nottingham Forest - FC Midtjylland.

 

Zwycięzca dwumeczu Bologna - Roma trafi w kolejnej rundzie na Aston Villa lub Lille, więc jest możliwa rywalizacja reprezentantów Polski również w tej fazie rozgrywek.

 

Bezpośrednio do 1/8 finału zakwalifikowało się osiem najlepszych drużyn fazy zasadniczej LE: Olympique Lyon, Aston Villa, Midtjylland, Betis, Porto, Braga, Freiburg i Roma.

 

Natomiast zespoły z miejsc 9-24 grały w barażach - ich zwycięzcy będą gospodarzami pierwszych meczów 1/8 finału.

 

Finał zaplanowano na 20 maja w Stambule. Triumfator tradycyjnie weźmie udział w kolejnej edycji Ligi Mistrzów.

Pary 1/8 finału Ligi Europy (pierwsze mecze 12 marca, rewanże 19 marca):

Ferencvaros Budapeszt - SC Braga
Panathinaikos Ateny - Betis Sewilla
KRC Genk - SC Freiburg
Celta Vigo - Olympique Lyon
VfB Stuttgart - FC Porto
Nottingham Forest - FC Midtjylland
Bologna - AS Roma
OSC Lille - Aston Villa

