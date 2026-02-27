Będzie polski mecz w Lidze Europy! Rozlosowano pary 1/8 finału

Panathinaikos Ateny Karola Świderskiego zmierzy się z Betisem Sewilla, zaś Aston Villa Matty’ego Casha z OSC Lille.

ZOBACZ TAKŻE: Ależ hity! Rozlosowano pary Ligi Mistrzów

Pozostałe pary to: Ferencvaros Budapeszt - SC Braga, KRC Genk - SC Freiburg, Celta Vigo - Olympique Lyon oraz Nottingham Forest - FC Midtjylland.

Zwycięzca dwumeczu Bologna - Roma trafi w kolejnej rundzie na Aston Villa lub Lille, więc jest możliwa rywalizacja reprezentantów Polski również w tej fazie rozgrywek.

Bezpośrednio do 1/8 finału zakwalifikowało się osiem najlepszych drużyn fazy zasadniczej LE: Olympique Lyon, Aston Villa, Midtjylland, Betis, Porto, Braga, Freiburg i Roma.

Natomiast zespoły z miejsc 9-24 grały w barażach - ich zwycięzcy będą gospodarzami pierwszych meczów 1/8 finału.

Finał zaplanowano na 20 maja w Stambule. Triumfator tradycyjnie weźmie udział w kolejnej edycji Ligi Mistrzów.

Pary 1/8 finału Ligi Europy (pierwsze mecze 12 marca, rewanże 19 marca):

Ferencvaros Budapeszt - SC Braga

Panathinaikos Ateny - Betis Sewilla

KRC Genk - SC Freiburg

Celta Vigo - Olympique Lyon

VfB Stuttgart - FC Porto

Nottingham Forest - FC Midtjylland

Bologna - AS Roma

OSC Lille - Aston Villa