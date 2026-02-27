Ależ hity! Rozlosowano pary Ligi Mistrzów

Real i City trafili na siebie w fazie pucharowej LM po raz piąty z rzędu. Od sezonu 2021/22 w dwumeczu trzykrotnie lepsi byli „Królewscy”, a raz awansowali podopieczni Hiszpana Josepa Guardioli.

FC Barcelona, której barw bronią Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny, rywalizować będzie z angielskim Newcastle United.

Broniące trofeum Paris Saint-Germain zagra z Chelsea Londyn, natomiast Arsenal Londyn, który zajął pierwsze miejsce w fazie ligowej, trafił na Bayer Leverkusen.

Finał trwającej edycji LM zostanie rozegrany 30 maja w Budapeszcie.

Pary 1/8 finału Ligi Mistrzów:

Real Madryt - Manchester City

Bodoe/Glimt - Sporting Lizbona

Paris Saint-Germain - Chelsea Londyn

Newcastle United - Barcelona

Galatasaray Stambuł – Liverpool

Atletico Madryt - Tottenham Hotspur

Atalanta Bergamo - Bayern Monachium

Bayer Leverkusen - Arsenal Londyn