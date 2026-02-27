Ależ hity! Rozlosowano pary Ligi Mistrzów

Piłka nożna

Real Madryt kontra Manchester City to najciekawiej zapowiadająca się para 1/8 finału piłkarskiej Ligi Mistrzów. Losowanie odbyło się w piątek w siedzibie UEFA w Nyonie. Spotkania zaplanowano na 10-11 i 17-18 marca.

Dwie granatowe kule z logo Ligi Mistrzów UEFA, symbolizujące losowanie rozgrywek.
fot. PAP/EPA
Losowanie par 1/8 finału Ligi Mistrzów przyniosło ciekawe zestawienia

Real i City trafili na siebie w fazie pucharowej LM po raz piąty z rzędu. Od sezonu 2021/22 w dwumeczu trzykrotnie lepsi byli „Królewscy”, a raz awansowali podopieczni Hiszpana Josepa Guardioli.

 

ZOBACZ TAKŻE: Neymar wrócił do strzelania. Walczy o wyjazd na mundial

 

FC Barcelona, której barw bronią Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny, rywalizować będzie z angielskim Newcastle United.

 

Broniące trofeum Paris Saint-Germain zagra z Chelsea Londyn, natomiast Arsenal Londyn, który zajął pierwsze miejsce w fazie ligowej, trafił na Bayer Leverkusen.

 

Finał trwającej edycji LM zostanie rozegrany 30 maja w Budapeszcie.

Pary 1/8 finału Ligi Mistrzów:

Real Madryt - Manchester City
Bodoe/Glimt - Sporting Lizbona
Paris Saint-Germain - Chelsea Londyn
Newcastle United - Barcelona
Galatasaray Stambuł – Liverpool
Atletico Madryt - Tottenham Hotspur
Atalanta Bergamo - Bayern Monachium
Bayer Leverkusen - Arsenal Londyn

