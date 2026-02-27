Ależ hity! Rozlosowano pary Ligi Mistrzów
Real Madryt kontra Manchester City to najciekawiej zapowiadająca się para 1/8 finału piłkarskiej Ligi Mistrzów. Losowanie odbyło się w piątek w siedzibie UEFA w Nyonie. Spotkania zaplanowano na 10-11 i 17-18 marca.
Real i City trafili na siebie w fazie pucharowej LM po raz piąty z rzędu. Od sezonu 2021/22 w dwumeczu trzykrotnie lepsi byli „Królewscy”, a raz awansowali podopieczni Hiszpana Josepa Guardioli.
FC Barcelona, której barw bronią Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny, rywalizować będzie z angielskim Newcastle United.
Broniące trofeum Paris Saint-Germain zagra z Chelsea Londyn, natomiast Arsenal Londyn, który zajął pierwsze miejsce w fazie ligowej, trafił na Bayer Leverkusen.
Finał trwającej edycji LM zostanie rozegrany 30 maja w Budapeszcie.
Pary 1/8 finału Ligi Mistrzów:
Real Madryt - Manchester City
Bodoe/Glimt - Sporting Lizbona
Paris Saint-Germain - Chelsea Londyn
Newcastle United - Barcelona
Galatasaray Stambuł – Liverpool
Atletico Madryt - Tottenham Hotspur
Atalanta Bergamo - Bayern Monachium
Bayer Leverkusen - Arsenal Londyn