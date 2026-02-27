Koseccy wystawili oceny piłkarzom Lecha i Jagiellonii. "To jest bardzo dobrze sprofilowana drużyna"

Poznanianie zgodnie z oczekiwaniami poradzili sobie z KuPS Kuopio, pokonując fińskiego rywala najpierw na wyjeździe 2:0, a następnie u siebie 1:0. Najwyższe noty u Romana Koseckiego zebrał tercet Luis Palma, Patrik Walemark oraz Pablo Rodriguez. Ten ostatni strzelił zwycięskiego gola przy Bułgarskiej.

Roman Kosecki ocenił zawodników Lecha Poznań

O wiele więcej emocji wywołał mecz Jagiellonii, która potrafiła odrobić potężne straty z domowej porażki z Fiorentiną aż 0:3. Lider tabeli PKO BP Ekstraklasy doprowadził do dogrywki, w której stracił dwie bramki. Skończyło się na triumfie 4:2, co dało jednak awans "Violi". Nie zmienia to jednak faktu, że podopieczni Adriana Siemieńca zostawili po sobie znakomite wrażenie, co docenił Jakub Kosecki. Były piłkarz Legii Warszawa i reprezentacji Polski dał maksymalną ocenę autorowi hat-tricka, zaledwie 19-letniemu Bartoszowi Mazurkowi.

Jakub Kosecki ocenił zawodników Jagiellonii Białystok

Z kolei starszy z duetu Koseckich chwali Jagiellonię za całokształt.

- To jest bardzo dobrze sprofilowana drużyna. Tak powinno być, że są zawodnicy starsi - z Polski i zagraniczni, w wieku średnim - i Polacy i zagraniczni oraz młodzież - Polacy, ale może też być młody obcokrajowiec. Widać, że to jest bardzo dobrze zarządzana drużyna, jak i klub z dyrektorem sportowym. W tej chwili walczą o mistrzostwo Polski, a ponieważ udało się nazbierać punktów rankingowych, to być może ta droga do Ligi Mistrzów będzie trochę przyspieszona - podkreśla były zawodnik Atletico Madryt i Galatasaray.

Fragment dyskusji w załączonych materiałach wideo.

