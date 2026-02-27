Ronaldo nie zamierza się zatrzymywać. Ambitne plany Portugalczyka!

Ronaldo może sobie pozwolić na tego typu inwestycje, ponieważ należy do jednych z najlepiej zarabiających sportowców na świecie. Wśród piłkarzy zajmuje pierwsze miejsce. W samym sezonie 2024/2025 jako zawodnik Al-Nassr zarobił ponad 280 milionów dolarów! Dla porównania Leo Messi w Interze Miami zainkasował "tylko" 130 milionów dolarów.

Portugalczyk, który posiada już 25 procent udziałów w hiszpańskiej Almerii, zamierza dalej inwestować. Jak podaje znany włoski dziennikarz Fabrizio Romano, CR7 rozgląda się za innymi klubami.

"Zainwestowanie w Almerię to dopiero początek projektów Cristiano Ronaldo, który jest zainteresowany inwestowaniem w inne ambitne projekty oraz kluby, jeżeli trafi się więcej okazji w przyszłości" - przekazuje Włoch w mediach społecznościowych.

Ronaldo, oprócz planów biznesowych, nadal skupia się na karierze piłkarskiej. Jego kontrakt z saudyjskim Al-Nassr jest ważny do końca czerwca 2027 roku. Do tego 41-latek ma w planach udział w tegorocznych mistrzostwach świata w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie.

