Rośnie kolejna hiszpańska potęga? Właśnie pochwalili się przyjściem Cristiano Ronaldo!

Przyjście Ronaldo w roli udziałowca akurat do Almerii nie jest dziełem przypadku. Właścicielem tego klubu jest bowiem szejk Mohamed Al-Khereiji. W kuluarach mówi się, że to właśnie on stał za sprowadzeniem Portugalczyka do Arabii Saudyjskiej w 2023 roku.

41-letni piłkarz zdaje sobie sprawę, że jego kariera nieuchronnie zbliża się do końca. Wydaje się jednak, że po jej zakończeniu nie będzie narzekał na nadmiar obowiązków. Jednym z nich będzie działalność w Almerii. To klub, który obecnie występuje na zapleczu La Liga, ale ma realne szanse na awans, ponieważ zajmuje trzecie miejsce w tabeli ze stratą punktu do drugiego Castellon i dwóch "oczek" do liderującego Racingu Santander.

Klub w przeszłości występował już w Primera Division i wydaje się, że po awansie może zostać w niej na dłużej, a nawet spróbować powalczyć o coś więcej. Mają postarać się o to wspomniany szejk i Ronaldo, którego spółka CR7 Sports Investments weszła w posiadanie 25 procent udziałów w klubie. Jak możemy dowiedzieć się w oświadczeniu przekazanym przez firmę, będzie ona odpowiedzialna za ocenę i realizacji strategicznych możliwości w obszarze profesjonalnego sportu.

Na temat wejścia do Almerii wypowiedział się również sam Ronaldo.

"Od pewnego czasu miałem ambicję, by przyczyniać się do rozwoju futbolu także poza boiskiem. UD Almeria to hiszpański klub z silnymi fundamentami i wyraźnym potencjałem wzrostu. Chcę współpracować z zespołem zarządzającym, aby wspierać klub w jego nowej fazie rozwoju" - przekazał Portugalczyk.

Ronaldo po latach gry w Europie w takich klubach jak Sporting, Manchester United, Real Madryt i Juventus, od 2023 roku jest piłkarzem saudyjskiego Al-Nassr. Jego kontrakt jest ważny do 2027 roku. W minionym roku został uznany przez magazyn "Forbes" za najlepiej zarabiającego piłkarza na świecie. Portugalczyk zainkasował w sezonie 2024/2025 ponad 280 mln dolarów. Na drugim miejscu uplasował się Lionel Messi z zarobkami o wartości 130 mln dolarów.

