Lech poznał rywala w 1/8 finału Ligi Konferencji! Powtórzy wyczyn Legii?

W Lidze Konferencji pozostały dwa polskie kluby. To Raków Częstochowa, który zajął drugie miejsce w fazie zasadniczej i awansował bezpośrednio do 1/8 finału, a także Lech Poznań, który musiał grać w barażach.



W nich "Kolejorz" trafił na KuPS Kuopio. Zgodnie z oczekiwaniami zespół z Poznania pokonał Finów i zapewnił sobie promocję do kolejnej rundy.

Losowanie Ligi Konfrencji. Z kim zagra Lech Poznań?

W piątek w siedzibie UEFA w Nyonie odbyło się losowanie 1/8 finału Ligi Konferencji. W jej trakcie poznaliśmy pary, które zmierzą się ze sobą na tym etapie rozgrywek.



Jeszcze przed losowaniem Lech wiedział, że może trafić albo na Szachtara Donieck, albo na Rayo Vallecano. Ostatecznie okazało się, że "Kolejorz" zagra z klubem z Ukrainy.

Przypomnijmy, że Szachtar w tej edycji LK grał już z jednym polskim klubem. W drugiej kolejce fazy ligowej przegrał 1:2 z Legią Warszawa.

Mecze 1/8 finału Ligi Konferencji odbędą się 12 i 19 marca. Finał zaplanowano na 27 maja w Lipsku.