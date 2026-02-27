Lech poznał rywala w 1/8 finału LK. Poległ już z polskim zespołem [WIDEO]

Szachtar Donieck rozpoczął zmagania w tegorocznej edycji Ligi Konferencji od ostatniej rundy kwalifikacji. Jego rywalem był szwajcarski Servette FC. Był to wyrównany dwumecz, w którym dwukrotnie padł remis 1:1. Dopiero po dogrywce piłkarze Ardy Turana pokonali rywali i awansowali do fazy ligowej.

Na inaugurację Szachtar po niezwykle wymagającym meczu wygrał na wyjeździe ze szkockim Aberdeen 3:2. Następnie niespodziewanie przegrał z Legią Warszawa po dublecie Rafała Augustyniaka, który decydującego gola strzelił bezpośrednio z rzutu wolnego w doliczonym czasie gry.

W kolejnym spotkaniu Szachtar pewnie pokonał na własnym stadionie islandzki Breidablik 2:0. Trzy tygodnie później potwierdził dobrą formę i wygrał na wyjeździe z irlandzkim Shamrock Rovers 2:1.

Czwarte zwycięstwo w fazie ligowej piłkarze Ardy Turana odnieśli w konfrontacji z maltańskim Hamrun Spartans. Był to kolejny pewny triumf, gdyż mecz zakończył się wynikiem 2:0.

Na zakończenie fazy ligowej Szachtar bezbramkowo zremisował z HNK Rijeka. Mimo to uplasował się na szóstym miejscu w fazie ligowej i zagwarantował sobie bezpośredni awans do 1/8 finału.

Szachtar Donieck w Lidze Konferencji. Wyniki i skróty meczów:

Kwalifikacje:

21 sierpnia: Szachtar Donieck - Servette FC 1:1

28 sierpnia: Servette FC - Szachtar Donieck 1:1, 0:1 po dogrywce

Faza ligowa:

2 października: Aberdeen - Szachtar Donieck 2:3

23 października: Szachtar Donieck - Legia Warszawa 1:2

6 listopada: Szachtar Donieck - Breidablik 2:0

27 listopada: Shamrock Rovers - Szachtar Donieck 1:2

11 grudnia: Hamrun Spartans - Szachtar Donieck 0:2

18 grudnia: Szachtar Donieck - HNK Rijeka 0:0