Lech poznał rywala w 1/8 finału LK. Poległ już z polskim zespołem [WIDEO]

Lech Poznań po wyeliminowaniu KuPS Kuopio w 1/16 finału Ligi Konferencji zmierzy się w kolejnym etapie rozgrywek z Szachtarem Donieck. Pomimo porażki w fazie ligowej z Legią Warszawa, piłkarze Ardy Turana zapewnili sobie bezpośredni awans do 1/8 finału. Poniżej prezentujemy podsumowanie i skróty wszystkich spotkań Szachtara w tej edycji LK.

Szachtar Donieck zmierzy się z Lechem Poznań w 1/8 finału LK

Szachtar Donieck rozpoczął zmagania w tegorocznej edycji Ligi Konferencji od ostatniej rundy kwalifikacji. Jego rywalem był szwajcarski Servette FC. Był to wyrównany dwumecz, w którym dwukrotnie padł remis 1:1. Dopiero po dogrywce piłkarze Ardy Turana pokonali rywali i awansowali do fazy ligowej.

 

Na inaugurację Szachtar po niezwykle wymagającym meczu wygrał na wyjeździe ze szkockim Aberdeen 3:2. Następnie niespodziewanie przegrał z Legią Warszawa po dublecie Rafała Augustyniaka, który decydującego gola strzelił bezpośrednio z rzutu wolnego w doliczonym czasie gry.

 

W kolejnym spotkaniu Szachtar pewnie pokonał na własnym stadionie islandzki Breidablik 2:0. Trzy tygodnie później potwierdził dobrą formę i wygrał na wyjeździe z irlandzkim Shamrock Rovers 2:1. 

 

Czwarte zwycięstwo w fazie ligowej piłkarze Ardy Turana odnieśli w konfrontacji z maltańskim Hamrun Spartans. Był to kolejny pewny triumf, gdyż mecz zakończył się wynikiem 2:0.

 

Na zakończenie fazy ligowej Szachtar bezbramkowo zremisował z HNK Rijeka. Mimo to uplasował się na szóstym miejscu w fazie ligowej i zagwarantował sobie bezpośredni awans do 1/8 finału.

Szachtar Donieck w Lidze Konferencji. Wyniki i skróty meczów:

Kwalifikacje:

 

21 sierpnia: Szachtar Donieck - Servette FC 1:1

28 sierpnia: Servette FC - Szachtar Donieck 1:1, 0:1 po dogrywce

 

Faza ligowa:

 

2 października: Aberdeen - Szachtar Donieck 2:3

23 października: Szachtar Donieck - Legia Warszawa 1:2

6 listopada: Szachtar Donieck - Breidablik 2:0

27 listopada: Shamrock Rovers - Szachtar Donieck 1:2

11 grudnia: Hamrun Spartans - Szachtar Donieck 0:2

18 grudnia: Szachtar Donieck - HNK Rijeka 0:0

