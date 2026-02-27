Lech poznał rywala w 1/8 finału LK. Poległ już z polskim zespołem [WIDEO]
Lech Poznań po wyeliminowaniu KuPS Kuopio w 1/16 finału Ligi Konferencji zmierzy się w kolejnym etapie rozgrywek z Szachtarem Donieck. Pomimo porażki w fazie ligowej z Legią Warszawa, piłkarze Ardy Turana zapewnili sobie bezpośredni awans do 1/8 finału. Poniżej prezentujemy podsumowanie i skróty wszystkich spotkań Szachtara w tej edycji LK.
Najlepsze akcje Szachtara Donieck w Lidze Konferencji w sezonie 2025/2026
Szachtar Donieck - Legia Warszawa. Skrót meczu
Szachtar Donieck - HNK Rijeka. Skrót meczu
Hamrun Spartans - Szachtar Donieck. Skrót meczu
Szachtar Donieck - Breidablik. Skrót meczu
Aberdeen - Szachtar Donieck. Skrót meczu
Shamrock Rovers - Szachtar Donieck. Skrót meczu
Szachtar Donieck rozpoczął zmagania w tegorocznej edycji Ligi Konferencji od ostatniej rundy kwalifikacji. Jego rywalem był szwajcarski Servette FC. Był to wyrównany dwumecz, w którym dwukrotnie padł remis 1:1. Dopiero po dogrywce piłkarze Ardy Turana pokonali rywali i awansowali do fazy ligowej.
ZOBACZ TAKŻE: Oto kolejny rywal Rakowa w Lidze Konferencji. Zobaczcie, jak radzili sobie do tej pory [WIDEO]
Na inaugurację Szachtar po niezwykle wymagającym meczu wygrał na wyjeździe ze szkockim Aberdeen 3:2. Następnie niespodziewanie przegrał z Legią Warszawa po dublecie Rafała Augustyniaka, który decydującego gola strzelił bezpośrednio z rzutu wolnego w doliczonym czasie gry.
W kolejnym spotkaniu Szachtar pewnie pokonał na własnym stadionie islandzki Breidablik 2:0. Trzy tygodnie później potwierdził dobrą formę i wygrał na wyjeździe z irlandzkim Shamrock Rovers 2:1.
Czwarte zwycięstwo w fazie ligowej piłkarze Ardy Turana odnieśli w konfrontacji z maltańskim Hamrun Spartans. Był to kolejny pewny triumf, gdyż mecz zakończył się wynikiem 2:0.
Na zakończenie fazy ligowej Szachtar bezbramkowo zremisował z HNK Rijeka. Mimo to uplasował się na szóstym miejscu w fazie ligowej i zagwarantował sobie bezpośredni awans do 1/8 finału.
Szachtar Donieck w Lidze Konferencji. Wyniki i skróty meczów:
Kwalifikacje:
21 sierpnia: Szachtar Donieck - Servette FC 1:1
28 sierpnia: Servette FC - Szachtar Donieck 1:1, 0:1 po dogrywce
Faza ligowa:
2 października: Aberdeen - Szachtar Donieck 2:3
23 października: Szachtar Donieck - Legia Warszawa 1:2
6 listopada: Szachtar Donieck - Breidablik 2:0
27 listopada: Shamrock Rovers - Szachtar Donieck 1:2
11 grudnia: Hamrun Spartans - Szachtar Donieck 0:2
18 grudnia: Szachtar Donieck - HNK Rijeka 0:0