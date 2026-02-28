Czas na kolejne starcie w siatkarskiej PlusLidze! O cenne punkty w ligowej tabeli powalczą Aluron CMC Warta Zawiercie i Indykpol AZS Olsztyn. Obie ekipy chcą zapewnić sobie jak najlepszą lokatę przed zbliżającą się wielkimi krokami fazą play-off.

ZOBACZ TAKŻE: Zacięta dyskusja w #7Strefie! "To jeszcze nie są gwiazdy"

Siatkarze z Zawiercia plasują się na czele ligowej klasyfikacji, z kolei olsztynianie zajmują czwarte miejsce. Obie ekipy zachwycają swoją dyspozycją w tym sezonie, ale tym razem zwycięzca może być tylko jeden.

Ponadto tego dnia czekają nas jeszcze trzy starcia PlusLigi, które mogą zdecydować o dalszym układzie tabeli. Na boisko wyjdą między innymi ekipy PGE Projektu Warszawa, Bogdanki LUK Lublin czy Asseco Resovii Rzeszów.

Relacja live i wynik na żywo Aluron CMC Warta Zawiercie - Indykpol AZS Olsztyn od godz. 12:30 na Polsatsport.pl.

PI, Polsat Sport