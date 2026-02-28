Poradnik #AdoptujMistrza: Czipowanie

Czip to nie GPS. Nie pokaże Ci na mapie, gdzie jest Twój pies czy kot, ale jeśli jest prawidłowo zarejestrowany – może zdecydować o tym, czy zwierzę wróci do domu.



Czym jest mikroczip i jak działa?

Czipowanie to trwałe, bezbolesne oznakowanie zwierzęcia. Mikroczip wszczepia się podskórnie, zwykle między łopatkami. Zabieg trwa chwilę i nie wymaga narkozy. Każdy mikroczip ma unikalny numer – coś w rodzaju numeru PESEL dla psa lub kota.



Jeśli zwierzę się zgubi, trafi do schroniska, lecznicy weterynaryjnej czy do straży miejskiej, wystarczy jeden skan specjalnym czytnikiem, aby odczytać numer i sprawdzić, kto jest opiekunem. Warunek jest jeden: numer musi być zarejestrowany w bazie danych!



Rejestracja – kluczowy, a często pomijany etap

Samo wszczepienie mikroczipu to dopiero połowa drogi. Jeśli numer nie zostanie przypisany do Twoich danych w ogólnopolskiej bazie, zwierzę pozostaje anonimowe. Na dzień dzisiejszy lekarz weterynarii nie ma ustawowego obowiązku rejestrowania czipa za opiekuna – często informuje, ale to właściciel powinien dopilnować formalności.



W Polsce funkcjonują m.in. bazy takie jak Safe-Animal czy CBDZOE, w których można bezpłatnie lub odpłatnie zarejestrować numer mikroczipu.



Co trzeba zrobić?

– wejść na stronę wybranej bazy,

– wpisać numer mikroczipu,

– uzupełnić dane kontaktowe,

– potwierdzić rejestrację.

To kilka minut, które mogą zadecydować o powrocie psa czy kota do domu.



Koty również powinny być czipowane – zarówno wychodzące, jak i niewychodzące.

W praktyce wiele fundacji i lekarzy weterynarii podkreśla, że koty potrafią uciec w najmniej spodziewanym momencie: podczas wizyty u weterynarza, przeprowadzki, remontu czy nawet przez niedomknięte okno. Kot niewychodzący, który nagle znajdzie się na zewnątrz, najczęściej nie potrafi wrócić do domu. Mikroczip to dla kota jedyna realna „wizytówka”, której nie zgubi – w przeciwieństwie do "adresówki" przy obroży (na której może też się zawiesić).



Obecnie w Polsce nie ma ogólnokrajowego obowiązku czipowania psów ani kotów. Gminy mogą finansować akcje bezpłatnego znakowania, ale nie mogą nakładać mandatu za brak mikroczipu – co potwierdziła m.in. Najwyższa Izba Kontroli w swoim raporcie dotyczącym problemu bezdomności zwierząt. Obowiązek identyfikacji mikroczipem pojawia się natomiast w przypadku podróży zagranicznych – numer czipa musi być wpisany do paszportu zwierzęcia.



Oznacza to, że w praktyce wszystko zależy od odpowiedzialności opiekuna. To element podstawowego przygotowania do adopcji i odpowiedzialnej opieki – podobnie jak szczepienia czy kastracja. Każdego dnia znajdowane są psy i koty, które mają wszczepiony mikroczip… ale nikt nie zarejestrował numeru albo dane są nieaktualne.

Warto przy corocznej wizycie u weterynarza sprawdzić czip – gdyż może on przestać działać lub wypaść, a ważne jest by zwierzę zawsze miało mikroczip, który działa i do tego ma przypisane aktualne dane



#AdoptujMistrza