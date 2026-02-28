Szalona końcówka w Katowicach! GKS górą w Derbach Śląska

Zawodnicy obu zespołów od początku narzucili wysokie tempo, wiele się działo przed bramkami, sporo było też męskiej walki o piłkę. W 23. minucie golkiper Górnika obronił co prawda uderzenie Marcina Wasielewskiego z ostrego kąta, ale w dużym zamieszaniu refleksem popisał się Bartosz Nowak i trafił do siatki.

Drużyna trenera Michala Gasparika dopięła swego przed przerwą. Po strzale Czecha Patrika Hellebranda piłka trafiła pod nogi Lisetha i tym razem norweski napastnik gości z kilku metrów nie miał problemów z ulokowaniem jej w bramce.

Szkoleniowiec GKS Rafał Górak w drugiej połowie dokonał potrójnej zmiany i jego drużyna coraz lepiej radziła sobie w ataku. W 85. minucie golkiper gości obronił uderzenie rezerwowego napastnika Katowiczan Ilii Szkurina, ale wobec dobitki innego z wprowadzonych na boisko graczy - Marcela Wędrychowskiego - był już bezradny.

W doliczonym czasie sędzia najpierw uznał, że Szkurin symulował przed bramką Górnika i nawet pokazał mu żółtą kartkę. Tymczasem analiza wideo wykazała, że zawodnik GKS rzeczywiście został sfaulowany. W efekcie kartka została anulowana, a z rzutu karnego wynik ustalił kapitan gospodarzy Arkadiusz Jędrych.

30 marca 2025 GKS pokonał Zabrzan 2:1 na otwarcie swojego nowego stadionu. Decydującego gola zdobył wtedy Filip Szymczak w 10. doliczonej minucie spotkania. Tym razem gospodarze też rozstrzygnęli spotkanie na swoją korzyść w końcówce.

GKS Katowice - Górnik Zabrze 3:1 (1:1).

Bramki: 1:0 Bartosz Nowak (23), 1:1 Sondre Liseth (44), 2:1 Marcel Wędrychowski (85), 3:1 Arkadiusz Jędrych (90+7-karny).

GKS Katowice: Rafał Strączek - Alan Czerwiński, Arkadiusz Jędrych, Lukas Klemenz - Erik Jirka (60. Borja Galan), Sebastian Milewski (84. Eman Marković), Mateusz Kowalczyk (60. Damian Rasak), Marcin Wasielewski - Mateusz Wdowiak (60. Marcel Wędrychowski), Adam Zrelak (78. Ilja Szkurin), Bartosz Nowak.

Górnik Zabrze: Marcel Łubik - Michal Sacek, Rafał Janicki, Paweł Bochniewicz, Josema (46. Ondrej Zmrzly) - Lukas Sadilek (67. Roberto Massimo), Patrik Hellebrand (90. Borisław Rupanow), Lukas Ambros (84. Michał Rakoczy) - Dimi Ikia (67. Jarosław Kubicki), Sondre Liseth, Maksym Chłań.

Żółta kartka - GKS Katowice: Adam Zrelak, Sebastian Milewski. Górnik Zabrze: Patrik Hellebrand.

Sędzia: Patryk Gryckiewicz (Toruń). Widzów: 13 404.

PAP