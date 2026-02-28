To był show bramkarza! Motor zwycięski na własnym terenie

Spotkanie lepiej rozpoczęli goście, którzy przez pierwszy kwadrans częściej mieli piłkę, ale nie potrafili stworzyć sobie sytuacji dogodnej do zdobycia prowadzenia.

Udało się to natomiast piłkarzom Motoru w 18. minucie. Po ładnej zespołowej akcji lewą stroną, zainicjowanej przez Ivo Rodriguesa, Fabian Ronaldo prostopadle wypuścił w bój Filipa Lubereckiego. Ten sprytnie wyprzedził Bartłomieja Smolarczyka i zagrał do środka, gdzie nadbiegający Mbaye N’Diaye z bliska umieścił piłkę w siatce.

W 34. min ustalony został - jak się później okazało - wynik meczu. Najpierw po rzucie rożnym, wykonywanym przez Bartosza Wolskiego, Ivo Rodrigues główkował tuż nad poprzeczką, ale chwilę później centrował Rodrigues, a znajdujący się blisko bramki Karol Czubak zdobył swoją 13. w tym sezonie bramkę.

Po zmianie stron podopieczni trenera Jacka Zielińskiego zdecydowanie dominowali. Mimo kilku bardzo dobrych okazji nie potrafili jednak pokonać znakomicie spisującego się Ivana Brkicia, który popisywał się udanymi interwencjami. W 56. min najpierw odbił piłkę po "główce" Kostasa Sotiriou, a potem obronił strzał Mariusza Stępińskiego. W 64. min tylko daleki wybieg chorwackiego bramkarza Motoru uchronił jego drużynę przed kontrą Korony, a po chwili celny strzał Stępińskiego wybił na róg. W 79. minucie wykonujący rzut rożny Wiktor Długosz zapewne trafiłby bezpośrednio do bramki, gdyby nie interwencja Brkicia.

Jeszcze w ostatniej minucie doliczonego czasu gry golkiper Motoru potwierdził doskonałą dyspozycję wyłapując piłkę zmierzającą do jego bramki. Motor w drugiej połowie grał nieciekawie, ale zdobył trzy ważne punkty.

Motor Lublin - Korona Kielce 2:0 (2:0)

Bramki: 1:0 Mbaye N'Diaye (18), 2:0 Karol Czubak (34)

Żółte kartki - Motor Lublin: Mbaye N'Diaye, Arkadiusz Najemski, Fabio Ronaldo, Ivo Rodrigues. Korona Kielce: Slobodan Rubezić

Sędzia: Damian Kos (Wejherowo). Widzów: 10 086

Motor Lublin: Ivan Brkić - Paweł Stolarski, Arkadiusz Najemski (72. Marek Bartos), Herve Matthys, Filip Luberecki (82. Paskal Meyer) - Mbaye N'Diaye (72. Thomas Santos), Jakub Łabojko (72. Sergi Samper), Bartosz Wolski, Ivo Rodrigues, Fabio Ronaldo - Karol Czubak (82. Renat Dadashov)

Korona Kielce: Xavier Dziekoński - Bartłomiej Smolarczyk (46. Slobodan Rubezić), Kostas Sotiriou, Marcel Pięczek - Wiktor Długosz (89. Nikodem Niski), Hubert Zwoźny (46. Martin Remacle), Tamar Svetlin, Simon Gustafson (72. Marcin Cebula), Konrad Ciszek - Mariusz Stępiński, Antonin Cortes (72. Stjepan Davidović)

KP, PAP