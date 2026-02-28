Zmiany w piłkarskich przepisach potwierdzone! Co się zmieni?

Zmiany zostały uzgodnione na 140. dorocznym walnym zgromadzeniu IFAB w Hensol w Walii.

Postanowiono tam m.in., że jeśli rzut z autu lub wznowienie gry od bramki trwa zbyt długo albo jest celowo opóźniane, to sędziowie mogą zainicjować pięciosekundowe odliczanie wizualne. Niewznowienie gry przed zakończeniem odliczania spowoduje przekazanie posiadania piłki drużynie przeciwnej, która wykona rzut z autu lub rzut rożny - w przypadku wznowienia od bramki.

Ta zmiana rozszerzyła ubiegłoroczny przepis, który miał zniechęcać bramkarzy do przetrzymywania piłki.

Ponadto zmieniani piłkarze będą mieć 10 sekund na opuszczenie boiska po wyświetlaniu ich numeru na tablicy lub zasygnalizowaniu zmiany przez sędziego. Jeśli nie zdążą w tym czasie, to zawodnicy wprowadzani z ławki rezerwowych będą musieli poczekać na kolejną przerwę w grze po upływie jednej minuty. Jednak zmieniany piłkarz będzie musiał opuścić boisko, co stwarza ryzyko tym czasowej gry w osłabieniu.

Piłkarze, których kontuzja spowoduje przerwanie gry, będą musieli opuścić boisko po jej wznowieniu i pozostać poza grą przez jedną minutę. Zasada ta ma na celu zniechęcanie do taktycznego opóźniania gry poprzez leżenie zawodników na murawie.

IFAB zatwierdziła trzy zmiany w protokole VAR (weryfikacja wideo sędziego). W przypadku istnienia jednoznacznych dowodów, VAR będzie mógł interweniować w trzech dodatkowych sytuacjach: w przypadku czerwonych kartek wynikających z nieprawidłowej drugiej żółtej kartki, gdy doszło do pomyłki w identyfikacji zawodników oraz w przypadku rzutów rożnych, które zostały ewidentnie przyznane przez pomyłkę.

Następna aktualizacja przepisów gry, obowiązująca od 1 lipca, będzie zawierać zapis, że podczas meczów będzie można nosić przedmioty niestanowiące zagrożenia np. łańcuszki, jeśli będą bezpiecznie zakryte. Natomiast sędziowie będą mogli używać kamer zamontowanych na klatce piersiowej lub głowie. Doprecyzowano również kwestie dotyczące przywileju korzyści oraz przypadkowe podwójne dotknięcia piłki podczas wykonywania rzutów karnych.

Uwzględniając wydarzenia, do których doszło w finale Pucharu Narodów Afryki, IFAB zgodziła się również na konsultacje dotyczące schodzenia zawodników z boiska w ramach protestu przeciwko decyzji sędziego, a także zasłaniania ust przez zawodników podczas konfrontacji z piłkarzami przeciwnych drużyn.