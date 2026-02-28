Tauron Liga: ŁKS Commercecon Łódź - PGE Budowlani Łódź. Transmisja TV i stream online

Siatkówka

ŁKS Commercecon podejmie PGE Budowlanych w derbach Łodzi. Kto tym razem wywalczy zwycięstwo? Transmisja meczu ŁKS Commercecon Łódź - PGE Budowlani Łódź w niedzielę w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz na platformie Polsat Box Go.

Trener drużyny siatkarskiej ŁKS Commercecon łódź rozmawia z zawodniczkami podczas przerwy w meczu.
fot. PAP
Gdzie obejrzeć mecz ŁKS Commercecon Łódź - PGE Budowlani Łódź?

Obie drużyny przystępują do derbów Łodzi w zupełnie odmiennych nastrojach. ŁKS jest mocno podrażniony dwoma porażkami z rzędu (z BKS-em Bielsko-Biała i Stalą Mielec) i pewnie nieco rozczarowany dopiero piątą pozycją w ligowej tabeli.

 

Z kolei Budowlani po sukcesie, jakim był triumf w Pucharze Polski i czterech kolejnych zwycięstwach w lidze czują się znakomicie. Do tego mają już na koncie dwie wygrane z lokalnymi rywalkami - w TAURON Lidze i europejskich pucharach.

Przełamanie ŁKS-u czy trzecia wygrana z rzędu Budowlanych? Kto okaże się lepszy w łódzkiej arenie?

 

Transmisja meczu ŁKS Commercecon Łódź - PGE Budowlani Łódź w niedzielę w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz na platformie Polsat Box Go. Początek o godzinie 17:30.

KP, Polsat Sport
