Czwarty mecz, czwarta wygrana! Świetna passa Polaków w eliminacjach MŚ

Inicjatywa w tym spotkaniu od samego początku należała do Biało-Czerwonych. Polacy grali bardzo skutecznie i już w pierwszej kwarcie prowadzili piętnastoma punktami (21:6). Choć goście w końcówce tej części meczu rzucili się do odrabiania strat, zdołali zbliżyć się do gospodarzy jedynie na siedem "oczek". Kluczowym czynnikiem, który zbudował przewagę Polaków była wysoka skuteczność rzutów z gry, wynosząca ponad 60% przy zaledwie 35% po stronie Łotyszy.

Druga kwarta również była popisem podopiecznych trenera Milicicia. Biało-Czerwoni wciąż świetnie radzili sobie w ataku, a do tego dołożyli szczelną obronę. Wiele udanych akcji defensywnych skutkowało stratami lub niecelnymi rzutami rywali. Najjaśniejszym punktem w polskiej ekipie był Jordan Loyd. 32-latek do przerwy zapisał na swoim koncie aż 15 punktów (w tym 2/3 celne rzuty za trzy punkty). Oprócz niego świetnie w mecz wszedł Dominik Olejniczak. Środkowy miał najwięcej zbiórek w całym zespole, a w pierwszych 20 minutach dorzucił do tego 10 punktów.

Po przerwie gra się wyrównała, a selekcjoner reprezentacji Polski dał szansę rezerwowym i mieszał ich w rotacji z zawodnikami pierwszej piątki. W efekcie przeciwnicy zaczęli odrabiać straty, jednak nie zdołali zniwelować dystansu do chociażby jednocyfrowej różnicy punktowej. Biało-Czerwoni byli bardzo skoncentrowani i grali w ułożony sposób. Nawet chwilowa niemoc strzelecka w końcówce spotkania nie przeszkodziła im w odniesieniu końcowego zwycięstwa ...

Polacy zapewnili sobie awans do drugiej rundy eliminacji mistrzostw świata. Najwięcej punktów w ekipie trenera Milicicia zdobyli Jordan Loyd (21) oraz Michał Sokołowski (20).

Na wyróżnienie zasłużyli także m.in. Dominik Olejniczak (14 pkt, 7 zb.) i Mateusz Ponitka (9 pkt, 6 zb., 7 ast.).

Polacy odnieśli czwarte zwycięstwo w czwartym meczu eliminacji mistrzostw świata i z kompletem ośmiu punktów przewodzą grupie F. Oprócz Biało-Czerwonych i Łotyszy znajdują się w niej także Holandia (sześć punktów) oraz Austria (pięć punktów). Ostatnie spotkania w ramach pierwszej rundy kwalifikacji nasi reprezentanci rozegrają w lipcu.

Polska - Łotwa 92:72 (23:16, 31:20, 16:18, 22:18).

Polska: Andrzej Pluta, Kamil Łączyński, Jordan Loyd, Jarosław Zyskowski, Michał Sokołowski, Mateusz Ponitka, Przemysław Żołnierewicz, Jakub Garbacz, Jakub Urbaniak, Tomasz Gielo, Mikołaj Witliński, Dominik Olejniczak. Trener: Igor Milicic.

Łotwa: Toms Skuja, Toms Leimanis, Kristers Zoriks, Rihards Lomazs, Kristaps Kilps, Arturs Kurucs, Arturs Strautins, Roberts Blumbergs, Mareks Mejeris, Marcis Steinbergs, Klavs Cavars, Karlis Silins. Trener: Sito Alonso.