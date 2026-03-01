Dublet Prevca na Kulm! Żyła najlepszym z Biało-Czerwonych

Drugi był Austriak Austriak Stephan Embacher, a trzeci Norweg Johann Andre Forfang.

Awansu do serii finałowej nie wywalczyli pozostali Polacy. Kamil Stoch w pierwszej serii uzyskał 191,5 m i został sklasyfikowany na 33. pozycji, na 37. Dawid Kubacki - 189 m a na 39. Paweł Wąsek - 181,5 m.

W Austrii nie startował potrójny medalista zakończonych w niedzielę igrzysk olimpijskich Mediolan-Cortina d’Ampezzo Kacper Tomasiak, który wystąpi w rozpoczynających się w poniedziałek w norweskim Lillehammer mistrzostwach świata juniorów.

PAP