Dublet Prevca na Kulm! Żyła najlepszym z Biało-Czerwonych

Zimowe

Piotr Żyła zajął 10. miejsce w niedzielnym konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich na mamucim obiekcie Kulm w austriackim Bad Mitterndorf. Wygrał po raz szósty z rzędu Słoweniec Domen Prevc i umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej cyklu.

Skoczek narciarski w niebieskim kombinezonie i białym kasku wykonujący skok na nartach.
fot: PAP
Piotr Żyła

Drugi był Austriak Austriak Stephan Embacher, a trzeci Norweg Johann Andre Forfang.

 

Awansu do serii finałowej nie wywalczyli pozostali Polacy. Kamil Stoch w pierwszej serii uzyskał 191,5 m i został sklasyfikowany na 33. pozycji, na 37. Dawid Kubacki - 189 m a na 39. Paweł Wąsek - 181,5 m.

 

W Austrii nie startował potrójny medalista zakończonych w niedzielę igrzysk olimpijskich Mediolan-Cortina d’Ampezzo Kacper Tomasiak, który wystąpi w rozpoczynających się w poniedziałek w norweskim Lillehammer mistrzostwach świata juniorów.

PAP
