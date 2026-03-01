Polacy poza Pucharem Świata w Krynicy-Zdroju. Ćwierćfinał najlepszym wynikiem

Pozostali Polacy odpadli w eliminacjach. 17. była Olimpia Kwiatkowska, 24. Maria Bukowska-Chyc, 25. Weronika Dawidek, 29. Olga Kaciczak, 33. Natasza Piwowarczyk, 35. Natalia Stokłosa, 36. Sonia Zapała, 38. Nadia Piwowarczyk, 39. Patrycja Dawidek, a 40. Klara Kulpińska.

Wśród mężczyzn 28. był Michał Nowaczyk, a ostatnie cztery lokaty, od 40. do 43. zajęli: Maciej Mikołajczyk, Jakub Luboński, Michał Wilk i Anatol Kulpiński. Bartłomiej Kaciczak nie ukończył kwalifikacji, a najbardziej utytułowany z Biało-Czerwonych Michał Kwiatkowski został zdyskwalifikowany w pierwszym przejeździe.

PAP