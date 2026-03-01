Świetny skok Piotra Żyły! 222 metry

Oprócz Żyły w kwalifikacjach udział wzięli Kamil Stoch (33.), Paweł Wąsek (34.), Dawid Kubacki (40.) i Klemens Joniak (45.). Wszyscy Biało-Czerwoni oprócz ostatniego z wymienionych skoczków przeszli przez kwalifikacje.

Najlepiej podczas premierowej rywalizacji w niedzielę okazał się Domen Prevc, który skoczył 240,5 metra. Drugi był Stephan Embacher, natomiast na trzecim miejscu uplasował się Marius Lindvik.

W Austrii nie startuje potrójny medalista zakończonych w niedzielę igrzysk olimpijskich Mediolan-Cortina d’Ampezzo Kacper Tomasiak, który wystąpi w rozpoczynających się w poniedziałek w norweskim Lillehammer mistrzostwach świata juniorów.

AA, Polsat Sport