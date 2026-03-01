Świetny skok Piotra Żyły! 222 metry

Piotr Żyła świetnie zaprezentował się podczas kwalifikacji do niedzielnego konkursu w Bad Mitterndorf. Polak wylądował na 222. metrze, tym samym zajmując 15. miejsce i gwarantując sobie awans do pierwszej serii.

Skoczek narciarski w białym kasku i niebiesko-białym stroju, z numerem 29 na piersi.
Świetny skok Piotra Żyły w Bad Mitterndorf

Oprócz Żyły w kwalifikacjach udział wzięli Kamil Stoch (33.), Paweł Wąsek (34.), Dawid Kubacki (40.) i Klemens Joniak (45.). Wszyscy Biało-Czerwoni oprócz ostatniego z wymienionych skoczków przeszli przez kwalifikacje.

 

Najlepiej podczas premierowej rywalizacji w niedzielę okazał się Domen Prevc, który skoczył 240,5 metra. Drugi był Stephan Embacher, natomiast na trzecim miejscu uplasował się Marius Lindvik.

 

W Austrii nie startuje potrójny medalista zakończonych w niedzielę igrzysk olimpijskich Mediolan-Cortina d’Ampezzo Kacper Tomasiak, który wystąpi w rozpoczynających się w poniedziałek w norweskim Lillehammer mistrzostwach świata juniorów.

