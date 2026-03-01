Kolejne wielkie starcie Wisły z Iskrą! Gigantyczne emocje w końcówce i festiwal czerwonych kartek

Przed tym spotkaniem obaj giganci mieli tyle samo punktów, ale warto podkreślić, że Kielczanie rozegrali jedno spotkanie więcej. Większa presja była zatem po stronie zawodników ze stolicy województwa świętokrzyskiego. Dodatkowo Iskra pragnęła zrewanżować się za bolesną porażkę u siebie 27:32 - jedyną w dotychczasowych zmaganiach rundy zasadniczej.

Z kolei Płocczanie przystąpili jako niepokonani i chcieli podtrzymać tę passę. Bezpośrednia konfrontacja miała wysoką stawkę w kontekście prawdopodobnej rywalizacji obu drużyn w finale play-off. Przypomnijmy bowiem, że triumfator rundy zasadniczej gra decydujące mecze o złoto na własnym parkiecie. A wiadomo, że atmosfera na tych spotkaniach bywa niesamowicie gorąca, a o losach meczów decydują detale.

Tradycyjnie hala w Płocku pękała w szwach przy okazji starcia z Iskrą. I tradycyjnie kibice byli świadkami bardzo wyrównanego starcia, w którym wynik oscylował wokół remisu.

ZOBACZ TAKŻE: Oficjalnie! Były selekcjoner reprezentacji Polski obejmie kadrę Francji

Minimalnie lepiej w to spotkanie weszli przyjezdni, którzy objęli dwubramkowe prowadzenie. Ono utrzymało się do stanu 11:9. Gospodarze odrobili straty i do przerwy na tablicy świetlnej widniał rezultat 13:13.

W drugiej połowie scenariusz był bardzo podobny. Iskra odskoczyła na dwa gole, natomiast Wisła starała się gonić rywala. Po dwóch świetnych kontrach podopieczni Xaviego Sabate wyszli na prowadzenie 23:22.

Ważnym momentem były dwie czerwone kartki za trzy dwuminutowe kary dla Artsema Karalka z Iskry oraz Kiryla Samoila z Wisły w 51. minucie. Mało tego, kilka minut później z gry za to samo przewinienie wyleciał Theo Monar z Kielc. Wcześniej w tym spotkaniu z Iskry wyleciał Michał Olejniczak.

W samej końcówce bohaterem Iskry mógł zostać bramkarz Adam Morawski, który wybronił kilka rzutów "Nafciarzy". Po jednej z jego interwencji znakomitą szansę na "zamknięcie" tego spotkania zmarnował Alex Dujszebajew, który na własne życzenie popełnił błąd i stracił piłkę. To pozwoliło miejscowym wyprowadzić jeszcze jedną akcję na kilkanaście sekund przed końcową syreną. Jorge Maqueda faulował i dostał czerwoną kartkę, natomiast Wisła za sprawą Melvyna Richardsona wykorzystała rzut karny, doprowadzając do remisu 28:28 i do konkursu "siódemek"!

W nim obie drużyny były bezbłędne aż do czwartej serii. Wówczas Przemysław Krajewski z Wisły niefortunnie trafił piłką w głowę Bekira Cordaliję. Polak dostał za to dwie minuty kary i... w konsekwencji czerwoną kartkę. Chwilę później skuteczną interwencją odpowiedział Torbjorn Bergerud. Norweg w następnej serii obronił karnego Daniela Dujszebajewa i zapewnił zwycięstwo swojej drużynie!

Po tym meczu niemal pewne jest, że Wisła Płock wygra rundę zasadniczą Orlen Superligi.

MVP spotkania został wybrany Adam Morawski.

Orlen Wisła Płock - Iskra Kielce 28:28 (13:13) 4:3 po karnych

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo... Skrót meczu w załączonym materiale wideo.

Polsat Sport