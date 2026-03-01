Koniec sezonu Piotra Liska! Niedawno doznał wypadku

Start w Halowych Mistrzostwach Polski miał być dla Liska okazją do sięgnięcia po 11. tytuł mistrza kraju. Niestety utytułowany zawodnik nie pojawi się na tej arenie i wciąż nie powrócił do rywalizacji po groźnie wyglądającym incydencie w Karlsruhe.

ZOBACZ TAKŻE: Groźny wypadek Liska. Złamał tyczkę i wycofał się z zawodów



Do wspomnianego wypadku doszło na początku lutego w Niemczech, gdy Lisek podchodził do wysokości 5,60. Tyczka pękła i z dużym impetem trafiła w zawodnika, który wylądował na materacu. Słychać było głośny huk. Lisek przez pewien czas się nie podnosił, a na jego twarzy było widać grymas bólu. Po chwili wstał, ale nie kontynuował udziału w konkursie.



Od tego czasu Polak nie startował w zawodach, a wątpliwości na temat swoich potencjalnych wystąpień na światowych i krajowych arenach rozwiał sam, potwierdzając, że to koniec jego sezonu halowego.



- Do ostatniej chwili łudziłem się, że nadwyrężona dłoń nie będzie aż tak dewastująca - rozpoczął Lisek w opublikowanym na Instagramie poście. W dalszej części tłumaczył powody swojej decyzji oraz potwierdził, że będzie starał się o powrót na letnią część sezonu lekkoatletycznego.



To oznacza, że Liska zabraknie również podczas Halowych Mistrzostw Świata, które w tym roku odbędą się pod koniec marca w Toruniu.

PI, Polsat Sport