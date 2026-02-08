Groźny wypadek Liska. Złamał tyczkę i wycofał się z zawodów

Do wypadku doszło, gdy Lisek podchodził do wysokości 5,60. Tyczka pękła i z dużym impetem trafiła w zawodnika, który wylądował na materacu. Słychać było głośny huk. Lisek przez pewien czas się nie podnosił, a na jego twarzy było widać grymas bólu. Po chwili wstał, ale nie kontynuował udziału w konkursie.

Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2026. Terminarz. Jak wygląda program ZIO?

Guttormsen zaliczył wysokość 5,84. Drugi Amerykanin Cole Walsh uzyskał wynik 5,78, a trzeci Ernest John Obiena z Filipin - 5,70.

Julia Jaguścik nadawała tempo w biegu na 1500 m. Wygrała go Georgia Hunter Bell. Brytyjka uzyskała najlepszy w tym roku wynik na świecie - 4.00,04. Druga Etiopka Birke Haylom była wolniejsza o 0,84 s. Trzecia Agathe Guillemot poprawiła halowy rekord Francji na 4.02,12.

Rekordzistka świata Jarosława Mahuczich z Ukriany wygrała konkurs skoku wzwyż wynikiem 2,01. Drugie miejsce zajęła jej rodaczka Julia Lewczenko - 1,96.

Kolejny mityng World Indoor Tour Gold odbędzie się w środę w Belgradzie. Cykl zakończy się 22 lutego zawodami Copernicus Cup w Toruniu.

BS, PAP